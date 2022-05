Fabricantes como Huawei, OnePlus o Nokia llevan años apostando por colaboraciones con firmas dedicadas al desarrollo de componentes fotográficos para así mejorar las cámaras de sus smartphones, y ahora, Xiaomi también ha querido subirse al carro. La compañía china ha anunciado una asociación junto a Leica, firma alemana especializada en la fabricación de lentes, con el objetivo de potenciar el apartado fotográfico de sus terminales de gama alta, y ha confirmado que el primer smartphone fruto de esta colaboración debutará en junio.

Xiaomi, por el momento, no ha proporcionado más detalles al respecto. No obstante, ha asegurado que la asociación con Leica es una "cooperación estratégica a largo plazo". Sugieren, por lo tanto, que el smartphone que podríamos ver en julio no será el único dispositivo que se anuncie bajo la colaboración de ambas marcas. Teniendo en cuenta la finalidad del resto de asociaciones, es muy probable que Xiaomi y Leica colaboren estrechamente en el desarrollo de ópticas que permitan solventar los puntos flojos de las cámaras de sus smartphones.

También podríamos ver algunas de las clásicas funciones del fabricante adaptadas a la aplicación de cámara del smartphone. Por supuesto, los dispositivos llevarán un distintivo en la zona de la cámara con el logotipo de Leica.

Tampoco conocemos detalles sobre el smartphone que Xiaomi anunciará en julio. No obstante, es probable que se trate del Xiaomi 12 Ultra, el sucesor del Xiaomi 11 Ultra todavía no se ha anunciado, y esta serie de smartphones destaca principalmente por su potente apartado fotográfico. Por otro lado, los Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro, lanzados a principios de 2022, no incluyen la asociación con Leica. Pero teniendo en cuenta que se trata de una colaboración a largo plazo, podríamos ver ópticas desarrolladas por el fabricante alemán en los futuros Xiaomi 13.

La colaboración de Xiaomi y Leica no es la única

Curiosamente, la de Xiaomi no es la primera colaboración del fabricante alemán de lentes. Leica también ha trabajado estrechamente con Huawei, Sharp y Panasonic. La asociación con la compañía china, de hecho, fue la que impulsó a otros fabricantes a apostar por firmas especializadas en el desarrollo de ópticas para mejorar las cámaras de sus terminales.

Más allá de Xiaomi, Nokia y Sony cuentan con el apoyo de Zeiss para potenciar las cámaras de sus smartphones. OnePlus y Oppo, en cambio, tienen con un acuerdo con Hasselblad. En este, no solo unen esfuerzos para mejorar las cámaras a nivel de hardware, sino también en cuanto a software. El Oneplus 10 Pro, por ejemplo, tiene un modo ultra gran angular muy característico de las cámaras de Hasselblad. También diferentes estilos fotográficos heredados de los productos del fabricante sueco. Tendremos que esperar para ver si Xiaomi también apuesta por mejoras a nivel de software.