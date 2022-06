Top Gun es una de las películas más aclamadas de los ochenta. Al igual que ocurrió con múltiples films de la época, la cinta de Tom Cruise tuvo múltiples adaptaciones en los videojuegos, siendo la versión de Konami una de las más recordadas. ¿Cómo olvidar el difícil momento de hacer el refuel con nuestro mando de NES?

En un periodo de 35 años, Top Gun tuvo cerca de 20 videojuegos distribuidos en múltiples generaciones de hardware. Esto es curioso por dos razones. Primero, porque hasta antes del estreno de Top-Gun: Maverick, solo existía una película en la serie. Segundo, porque estos videojuegos, por más malos que fueran, mantuvieron encendida la llama de un film que parecía irrelevante para quienes nacieron después de los noventa.

De entre todo el catálogo de basura rescatamos cinco juegos de Top Gun que tal vez no conocías, incluido uno que pudo ser el mejor de su tiempo.

Top Gun (LCD)

El juego más raro en la historia de Top Gun es una versión LCD de 1989. Aunque la popularidad de este tipo de juegos disminuía gracias a la Game Boy, Konami apostó por la tecnología y adaptó casi todas sus franquicias al LCD. La japonesa lanzó tres juegos de la película en donde el objetivo era derribar aviones y misiles enemigos, muy al estilo Afterburner de Sega.

La consola portátil contaba con una cruz direccional para mover la mira y un botón para disparar. Pese a que la jugabilidad era muy primitiva, el despliegue de los gráficos simulaba muy bien el movimiento. Los aviones se volvían más grandes conforme se acercaban y teníamos que ser rápidos con la mira para apuntar antes que nos dispararan. Cada sesión tenía tres vidas y el objetivo era lograr la mayor cantidad de puntos.

Top Gun tuvo dos secuelas: Top Gun: The Second Mission, basada en el juego de NES del mismo nombre, y Top Gun: Airstrike 3, que contaba con un diseño más cómodo de carcasa. Este último coincidió con el lanzamiento de Top-Gun: Guts and Glory en 1993, el juego para Game Boy que marcó el fin de la era Konami.

Top Gun: Air Combat (JME)

Antes de la llegada del iPhone, Top Gun debutó en los teléfonos móviles con Top Gun: Air Combat, un juego desarrollado en Java ME. El título abordaba una jugabilidad jamás explorada en la franquicia: un shooter con vista superior al estilo 1942 donde teníamos que eliminar a todos los enemigos en pantalla.

El juego permitía elegir a Maverick o Iceman, cada uno con características únicas. Mientras Maverick lanzaba misiles guiados, Iceman era capaz de eliminar a los enemigos más fuertes con misiles antiescudo. Al igual que en otros juegos del género, cada nivel terminaba con un jefe final al que teníamos que vencer.

Top Gun: Air Combat tuvo una secuela un año más tarde con gráficas mejoradas que parecían de SNES. Aunque la calidad era decente, el hardware de los móviles era la principal limitante y el juego corría a tirones. Eso si, estas versiones fueron infinitamente mejores que cualquier juego de Top Gun lanzado en las portátiles de Nintendo antes de esa fecha.

Top Gun: Fire at Will (Mac OS)

El único juego de Top Gun para Mac OS llegó en 1996, cortesía de Spectrum Holobyte. El proyecto prometía mucho, puesto que Spectrum era experto en simuladores de combate gracias a la serie Falcon. Top Gun: Fire at Will echó mano de actores reales, incluyendo al Capitán Stinger (James Tolkan), para grabar escenas FMV antes de cada misión.

Los jugadores tomaban el papel de Maverick, quien tenía que cumplir múltiples misiones en Cuba, Corea del Norte y Libia. Aunque la vista de cabina era la más usada, Top-Gun: Fire at Will permitía cambiar la cámara a otros blancos, incluyendo a los misiles que disparábamos.

Con todo lo anterior, el juego quedó a deber y la crítica lo destrozó. En un intento por llegar a más usuarios y aprovechar la licencia, Spectrum se olvidó del componente de simulador que hizo grande a Falcon. El resultado final era un juego lento con una historia aburrida que no hacía justicia a la película.

Top Gun: Fire at Will tuvo una versión más arcade para la PlayStation original que imitaba (sin éxito) la jugabilidad de Ace Combat.

Top Gun (PS2)

Top Gun para PS2 es como esas películas de Jean Claude Van Damme que llegaban directo a DVD. El juego de 2007 fue un proyecto de bajo presupuesto que se perdió en el salto de generación, pero que tenía uno de los tutoriales más absurdos que hemos visto.

Tras ajustar las opciones e iniciar la partida, el logotipo del publisher cobra vida para enseñarnos a jugar. Luego de dos minutos de suplicio comienza nuestra aventura a bordo del F-14 Tomcat. Top Gun está ligeramente basado en la película y en términos de jugabilidad se siente como si Tom Cruise y Star Fox tuvieran un hijo. El juego ofrece 29 misiones, incluyendo algunos retos de la escuela de vuelo.

El juego solo se lanzó en Europa y no pudo hacer eco entre los fanáticos. Se desconoce si es compatible con el PCSX2, aunque puedes encontrar copias a buen precio en eBay si quieres experimentar.

Top Gun 64 (Nintendo 64)

Top-Gun 64

Top Gun 64 nunca existió, pero vale la pena mencionar su historia. El juego de Spectrum Holobyte estaba pensado para debutar en la Nintendo 64 y sería un port de Top Gun: Fire at Will. De acuerdo con el documento del pitch, Top Gun 64 aprovecharía todas las capacidades de la Ultra 64 (nombre clave de la consola)

Top Gun 64 combina la atención al detalle de las simulaciones de vuelo con la emoción de los juegos de plataformas. Conéctese, enciéndase y despegue a la emoción de la alta atmósfera del combate aéreo moderno donde, con solo presionar un botón, puede ejecutar las maniobras más avanzadas posibles en un Tomcat. Juegas como Maverick, un rebelde con un traje de vuelo, que está destinado a meterse en tantos problemas en la cabina de vuelo como encima de ella. Únete a Iceman, Viper y al resto del escuadrón en tu propio F-14 Tomcat, mientras rastrean al Cadre en más de cuarenta misiones en Cuba, Corea, Japón y Libia defendiendo a los buenos de la nueva amenaza a la seguridad global.

El juego fue cancelado por Microprose, subsidiaria de Spectrum Holobyte. En una entrevista con la revista EDGE, el estudio reveló que perdió la fe en Nintendo. Tim Christian, director de Microprose, dijo que para cuando el Nintendo 64 llegara a Europa, el precio de los juegos de PlayStation y Sega Saturn costarían menos de la mitad. El jefe del estudio predijo que Nintendo se hundiría antes de salir del puerto, por lo que no siguieron adelante con Top Gun 64.

A juzgar por el documento, el concepto del juego parecía más ambicioso que la versión para PlayStation.

Top Gun: Maverick y la nueva generación de videojuegos

Expansión de Top-Gun Maverick para Microsoft Flight Simulator

Las cosas son distintas en esta generación gracias a Top Gun: Maverick. No solo la película ya tiene el estreno más taquillero de la carrera de Tom Cruise, sino que los juegos basados en ella son muy buenos. Hace unos días, Microsoft Flight Simulator lanzó una actualización gratuita que nos enseña a volar un F18-Hornet. Por su parte, Ace Combat 7 tiene un DLC de pago que agrega los caza de la película, incluido el DarkStar.

Tal vez lo importante es que este contenido se adapta a un juego y no a la inversa. Los juegos basados en una película rara vez funcionan, por lo que en esta generación las compañías prefieren hacer colaboraciones con juegos exitosos como Fortnite o Rocket League para llegar a un público mayor.

La decisión de Paramount es de aplaudirse, ya que Ace Combat 7 y Microsoft Flight Simulator son los líderes en su segmento y se adaptan perfecto a las novedades de la nueva película