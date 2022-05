Parece que el próximo destino de Gran Turismo será el cine y no la pantalla chica. Según reporta Deadline, PlayStation Productions estaría preparando una película basada en su popular franquicia de juegos de carreras y ya habría elegido a su director. Sería el sudafricano Neill Blomkamp, reconocido especialmente por largometrajes de ciencia ficción como District 9, Elysium y Chappie.

Vale remarcar, de todos modos, que dicho informe es un tanto vago con respecto al cineasta apuntado para esta producción. Se menciona que Blomkamp está "en la mira" del estudio, pero no se especifica qué tan avanzadas están las negociaciones con él —si es que han comenzado, siquiera— o si ya han obtenido su compromiso para estar al frente del proyecto. Sí se indica que el desarrollo de la adaptación cinematográfica se encuentra en una fase muy temprana.

En caso de que el proyecto realmente avance como Sony pretende, hay que ver por dónde se planea establecer la trama. Gran Turismo es ni más ni menos que un simulador de carreras de coches y a lo largo de toda la franquicia, desde su introducción en 1997 en la PlayStation original, no ha tenido un arco argumental ni personajes.

Otro punto importante para destacar es que en principio se pensó que la adaptación sería en formato de serie, y no de película. Es que la novedad salió a la luz con las confirmaciones de las adaptaciones televisivas de God of War, que llegará a Amazon Prime Video, y Horizon Zero Dawn, que desembarcará en Netflix. Sin embargo, dicha interpretación original parece haber sido incorrecta.

¿Hay motivos reales para ilusionarse con una película de Gran Turismo?

La pregunta es bastante difícil de responder, tomando en cuenta los escasos o nulos detalles que se han divulgado sobre la misma. La noticia de las adaptaciones de Gran Turismo, God of War y Horizon Zero Dawn se confirmó en una reunión informativa comercial de Sony, pero PlayStation Productions aún no ha realizado declaraciones públicas al respecto.

Además, tengamos en cuenta que ya existió un intento de realizar una película de Gran Turismo que no prosperó. Esto fue en 2013, cuando el propio Jim Ryan, actual presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, confirmó su desarrollo. Incluso se mencionó a Michael de Luca y Dana Brunetti como productores, y al tiempo se vinculó a Joseph Kosinski —hoy en boca de todos por su gran trabajo en Top Gun: Maverick— como director.

Sin embargo, nunca vio la luz. El proyecto quedó en segundo plano hasta que, en 2018, Kazunori Yamauchi, el creador de la saga de videojuegos de Gran Turismo, sentenció que no le veía futuro a la cuestión. "Tengo la sensación de que no va a seguir adelante", sentenció por entonces el CEO de Polyphony Digital, y simplemente ya no se habló del tema.

En caso de que Sony confirme públicamente que Gran Turismo llegará al cine, será interesante ver qué perspectiva adoptará Neill Blomkamp, suponiendo que, efectivamente, el sudafricano tomará las riendas del proyecto. El cineasta tiene experiencia con el tratamiento de la acción en sus películas, aunque hasta aquí ninguna ha tenido que ver con coches de carrera. Su trabajo más reciente fue Demonic, de 2021, un largometraje de terror también escrito y producido por él, que tuvo muy mala recepción en la crítica.