La futura llegada de She-Hulk al Universo Cinematográfico de Marvel abre distintas posibilidades. No solo por lo más evidente, la presentación de un personaje nuevo, que guarda relación con Hulk, sino también por incorporar al relato dinámicas que no suelen estar tan marcadas dentro de estos relatos: los litigios, donde emerge Matt Mudock.

Si bien She-Hulk aún no ha sido estrenada, el tráiler de la serie invita a pensar que buena parte de la historia estará enfocada en las labores de la protagonista, Jennifer Walters, quien es una abogada. A su vez, es una mujer que está cultivando distintas áreas de su vida cuando un accidente la lleva a ser como su primo, Hulk, debido a una transfusión de sangre (según los cómics). Se convierte en algo más que una abogada; pasa a ser una defensora dentro y fuera de los tribunales.

Esa característica invita a pensar que su profesión podría facilitar la presentación de un colega que, dentro del fandom de los cómics y las adaptaciones del Universo Cinematográfico de Marvel, es muy estimado. Matt Murdock, quien, conviene recordar, también es abogado, quizá vuelva a aparecer dentro de She-Hulk.

Daredevil en She-Hulk: ¿es factible?

Dentro de los cómics, tanto Daredevil como She-Hulk se han cruzado en más de una ocasión. En algunas oportunidades, luciendo sus alter egos y, en otros, ejerciendo sus profesiones dentro de los juzgados. Aunque se podría pensar que ambos estarían defendiendo las mismas causas, no siempre fue así: en varias ocasiones estuvieron en veredas adversas. Por eso es válido imaginar que podrían cruzarse en una de las próximas series de Marvel.

Esta tradición y la más reciente aparición del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel durante Spider-Man: No Way Home, podría dar pie a un nuevo cameo de Daredevil, antes de la llegada de su propia serie dentro de Disney Plus. Dentro de un relato en que parece que abundan los conflictos legales, ¿qué mejor contexto para presentar a uno de los abogados más famosos dentro de los cómics, Matt Murdock?

She-Hulk tendrá como uno de sus argumentos la creación de una división de leyes superhumanas. Una normativa pensada para regular, de nuevo, el compartimiento de los distintos héroes. ¿En qué parte entra Jennifer Walters? Visto lo visto, le proponen dirigir este departamento. Se sospecha que a partir de ahí podría venir un posible cruce con Matt Murdock.

Aún no se tiene una fecha estimada para la serie sobre Daredevil. Teniendo en cuenta la reacción cuando se le sumó en Spider-Man: No Way Home y todo el revuelo relacionado con su salida de Netflix, parece un buen momento para seguir cultivando su relato dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.