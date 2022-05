Black Mirror tendrá una sexta temporada en Netflix. De acuerdo con Variety, una nueva temporada de la distopía favorita de muchos llegará a la plataforma de video en streaming. Una persona cercana a la producción confirmó que ya están en busca actores para conformar el reparto. Aunque los detalles son escasos, se dice que los nuevos capítulos mantendrán el concepto que ha definido a la serie durante 10 años

Según la fuente, la sexta temporada de Black Mirror tendrá más episodios que su antecesora. Si hacemos memoria, la serie pasó de seis a tres capítulos en 2019, por lo que es posible que Netflix regrese al formato anterior. Lo interesante es que éstos serán más largos y tendrán un enfoque más cinematográfico, como si se tratase de una película individual.

La filtración no suena descabellada si consideramos que algunos episodios de Black Mirror duran entre 60 y 70 minutos, incluso el final de la Temporada 3 alcanza los 90 minutos. Por ahora no se ha confirmado la participación de sus creadores, Charlie Brooker y Annabel Jones, aunque es muy posible que estén involucrados.

Netflix firmó una exclusiva con Brooker y Jones en 2020 luego que estos renunciaran a Endemol Shine y crearan su productora Broke And Bones. La plataforma de video cerró un acuerdo de múltiples años con ambos para crear contenido original sin preocuparse por los gastos de producción. Al final del acuerdo, Broke and Bones y todos los proyectos serán propiedad de Netflix.

Con Black Mirror las cosas son distintas, ya que los derechos de la serie pertenecen a Banijay tras comprar a Endemol Shine. Pese a los rumores de que Netflix abriría la billetera, la empresa decidió mantener el acuerdo de licencia con Banijay Rights. En una entrevista con Variety, Cathy Payne — CEO de Banijay — dijo en 2020 que evaluarían opciones para trabajar con Charlie Brooker y Annabel Jones de cara a una sexta temporada, aunque no confirmó que esta se llevaría a cabo.

¿Tendremos "estómago" para una sexta temporada de Black Mirror?

La quinta temporada de Black Mirror decepcionó a muchos

Tras una quinta temporada decepcionante, Black Mirror intentará recuperar el terreno perdido. En nuestra reseña concluimos que las tres historias se alejan de las tramas agudas a las que nos acostumbraron sus creadores. Lo cierto es que el mundo se encuentra en un punto muy distinto al que vivíamos hace tres años. Tras un confinamiento prolongado por la pandemia de la Covid-19, ahora el planeta enfrenta los efectos de la guerra que se libra en Ucrania.

En una entrevista a mediados de 2020, Charlie Brooker dijo que no sabía si el mundo tenía el estómago para historias sobre sociedades que se están desmoronando. El creador de la serie confirmó en su momento que no trabajaría en episodios de Black Mirror y más tarde ese año lanzó Death to 2020, un falso documental que intentó parodiar sucesos mundiales como la pandemia y las elecciones de EE.UU.

El primer trabajo bajo el brazo de Netflix de Brooker y Jones es Cat Burglar, una película animada interactiva similar al concepto de Bandersnatch que es dirigida por James Bowman.