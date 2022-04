La película de Minecraft es una realidad y si los rumores son ciertos, Jason Momoa será el protagonista. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor de Aquaman estaría por cerrar un acuerdo con Warner Bros. para estelarizar la película basada en el juego más vendido de todos los tiempos.

La película de Minecraft será dirigida por Jared Hess, quien es conocido por su trabajo como director y guionista en Napoleon Dynamite y Nacho Libre. La producción correrá a cargo de Mary Parent (Dune), Vertigo Entertainment (Doctor Sueño) y Mojang Studios, el estudio desarrollador del juego.

De concretarse las negociaciones, Jason Momoa sería un fichaje de primer nivel para un proyecto que lleva más de 8 años en el tintero. Minecraft: The Movie se anunció de un modo muy peculiar en febrero de 2014, cuando Markus "Notch" Persson — creador del juego — publicó en Twitter:

"Alguien está tratando de filtrar el hecho de que estamos trabajando con Warner Brothers en una posible película de Minecraft. ¡Quería ser la filtración!"

Días más tarde se confirmó que Warner Bros. había comprado los derechos para adaptar la película, con miras a un estrenarse en 2018. Mojang y WB tuvieron en mente una producción majestuosa que hiciera justicia a Minecraft, por lo que se tomarían un tiempo considerable.

Al igual que otras películas basadas en videojuegos, Minecraft: The Movie vio desfilar a un número considerable de directores y guionistas. En la lista se encuentran Shawn Levy (Noche en el Museo), Jason Fuchs (Wonder Woman), Peter Sollet (Metal Lords) y Allison Schroeder (Frozen II).

Antes de seleccionar a Jason Momoa como protagonista, Warner Bros. consideró a Steve Carell, aunque su participación no se concretó por problemas de agenda.

¿De qué trata la película de 'Minecraft'?

La historia de Minecraft: The Movie gira en torno a una adolescente y su grupo de amigos aventureros que se embarcan en una misión por salvar el mundo Overworld de las garras del malévolo Enderdragón.

Al igual que otros proyectos basados en videojuegos, como Uncharted o la serie de The Last of Us para HBO Max, la película de Minecraft será live-action. Por ahora es difícil imaginarse un film basado en este juego, aunque hace algunos años Mojang especificó que sería diferente, ya que de lo contrario tendríamos una película infinita en muy baja resolución.

"Dado que primero somos desarrolladores de juegos, hacer una película será nuevo y muy emocionante. Y aunque la película tiene que ser diferente del juego, una cosa definitivamente será la misma. Queremos hacer la película tal como hacemos el videojuego: para ti.

Semanas antes de que Notch filtrara el acuerdo con Warner Bros., Mojang canceló la película Birth of a Man, creada por fanáticos del juego. Los responsables del proyecto lanzaron una campaña en Kickstarter para financiar el film. Días más tarde tuvieron que bajarla debido a reclamos por derechos de autor por Mojang.

"No permitimos medio millón de kickstarters basados en nuestra IP sin acuerdos establecidos", publicó Notch en Twitter. La campaña pretendía recaudar más de 500.000 dólares, aunque nunca pidió la autorización a los dueños de la propiedad intelectual.

Ocho años después, Minecraft: The Movie sigue en el limbo, aunque ahora con miras a reanudar su producción tras una pausa obligada por la pandemia de la COVID-19.