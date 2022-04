Conforme una saga como el Universo Cinematográfico de Marvel avanza, los múltiples elementos que se le van añadiendo le aportan más posibilidades narrativas. Y, en consecuencia, se logran conjunciones dramáticas tan interesantes como la de Spider-Man: No Way Home (2021), la más reciente; y la que intuimos que nos ofrecerá Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), entre el 4 y el 6 de mayo las salas de cine de todo el mundo.

Ya lo hicieron con Los Vengadores (2012), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Endgame (2019). Y es el turno del décimo octavo largometraje de la franquicia desde Iron Man (2008), dirigido por Sam Raimi; un cineasta muy estimado por los cinéfilos a los que les chifla el terror y, por añadidura, el gore gracias a Posesión infernal (1981), Terroríficamente muertos (1987) y El ejército de las tinieblas (1992).

Pero su nuevo filme, en el que el británico Benedict Cumberbatch asume al Hechicero Supremo por sexta vez, no supone la primera incursión del estadounidense en las adaptaciones superheroicas de Marvel. Antes ha dirigido la trilogía sobre el Spider-Man de Tobey Maguire (2002-2007), que fue un gran éxito de taquilla con más de 2.500 millones de dólares recaudados entre las tres entregas y, en general, bien vista por la crítica especializada.

El tráiler de ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ que “nos volaría la cabeza”

Con estos antecedentes, no puede extrañarnos ni lo más mínimo que el productor ejecutivo Kevin Feige y compañía recurriesen a él cuando Scott Derrickson no estuvo dispuesto a seguir con la producción de lo que se convertiría en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Una aventura de la que se han lanzado varios avances, a los que se une ahora el definitivo para “volarnos la cabeza”.

Después de que la Sylvie Laufeydottir de Sofia di Martino la liase parda en el último episodio estrenado de Loki (desde 2021), que se titula “For All Time. Always” (1x06), y de que comprendiésemos lo que implica el multiverso desatado en los capítulos de ¿Qué pasaría si…? (desde 2021) y en la mencionada Spider-Man: No Way Home, parece que será la película de Sam Raimi y Benedict Cumberbatch la que nos lo deje cristalino si alguien alberga alguna duda sobre ello.