A la séptima va la vencida. O esa parece ser la consigna del film Morbius de Daniel Espinosa, que finalmente se estrenará el 1 de abril. Eso después de atravesar una interminable cadena de retrasos y reprogramaciones de calendario. Pero lo que parecía ser un proyecto sin un lugar concreto en el universo de Sony, se ha vuelto una intrigante caja de sorpresas. Poco a poco, el film de uno de los más curiosos antihéroes de Marvel ha comenzado a tener más relevancia de la que podría suponerse. Y se ha llegado a especular sería el puente entre la largamente postergada conexión entre el Universo Cinematográfico de Marvel y Sony.

Durante los últimos meses y después de que Sony difundiera dos trailers casi consecutivos, la historia de Morbius tomó nueva relevancia. En especial, cuando las pocas secuencias en los avances dejaron claro que la película podría ser algo más que una historia de origen. Desde insinuaciones de la mezcla de varios universos a la vez, al hecho que personajes concretos formarán parte del argumento. La gran pregunta es inevitable: ¿podría ser Morbius un personaje significativo para unir varias historias a la vez?

Al respecto, hay rumores para todos los gustos y las más curiosas especulaciones. En especial, cuando Venom: habrá matanza de Andy Serkis dejó clara las intenciones de ambos estudios. La escena poscréditos de la película mostró al Eddie Brock de Tom Hardy cara a cara — más o menos — con el Spider-Man de Tom Holland. Como si eso no fuera suficiente, en los últimos meses hubo especulaciones concretas sobre la posibilidad que el spiderverse de Sony se haga más robusto. En primer lugar, la información no confirmada que Andrew Garfield podría regresar como el Spider -Man de otra línea temporal parece cada vez más segura. Eso permitiría a Sony expandir y explorar las posibilidades de sus licencias sobre los personajes relacionados con Spidey de forma más profunda. A la vez, establecer vínculos con el escenario paralelo protagonizado por Tom Holland.

Morbius: una tela de araña muy amplia

Al otro extremo, todo los indicios apuntan a que el dilatado proyecto de Los seis siniestros de Sony podría llevarse a cabo, ahora sí con una serie de personajes específicos. Spider-Man: No Way Home no solo fue la oportunidad para mostrar las bondades y excentricidades del multiverso. También de traer a la memoria del público varios de los villanos emblemáticos del spiderverse. De modo que lo más probable, es que cada uno de ellos ocupe un espacio concreto en el futuro.

Morbius podría ser no solo el puente entre universos cinematográficos que hasta ahora, han profundizado en la historia de Spidey. A la vez podría ser el personaje que complete el equipo de villanos o en todo caso, permita analizar la historia que les podría incluir desde un nuevo punto de vista. De hecho, según los diversos avances y tráilers, el argumento de Morbius bien podría ser un paso adelante en una dirección concreta. En los tráilers ha podido verse referencias de todas las franquicias de Spider-Man hasta ahora. En el primer avance, el personaje de Leto pasa frente a un cartel con la imagen de Spider-Man sobre la cual puede leerse “asesino”. Se trata de una referencia obvia al final de Spider-Man: far from home, en la que Spidey termina por ser acusado de la muerte de Mysterio.

¿A qué universo pertenece Morbius? ¿Coincide con el que habita Andrew Garfield?

En otro momento, puede verse a Morbius con un ejemplar de The Daily Bugle que mencionan específicamente a Black Cat y Rhino de The Amazing Spider-Man. Y como si eso no fuera suficiente, el Vulture de Michael Keaton hace una aparición especial. Como se recordará, el personaje está en la cárcel desde Spider -Man: Homecoming.

Se trata de una mezcla curiosa de escenarios que plantean varias preguntas. ¿Es es el Vulture de Morbius una variante del que ya vimos en la primera película de la trilogía Watts sobre Spidey? De ser así, ¿a qué universo pertenece Morbius? ¿Coincide con el que habita Andrew Garfield? Aún más extraño, ¿incluir al villano del universo cinematográfico de Marvel en una película de Sony es un mensaje sobre lo que será el film Morbius?

Un vampiro, una araña y un buitre

Hace unos meses, se comentó que Sony habría decidido incluir algunos reshoots en el montaje final del film. Según Gamerant, se filmaron varias escenas más de Vulture. Pero después, se comentó que por segunda vez, la película había obtenido algunas escenas extras. En esta ocasión para incluir a Venom y también a Andrew Garfield. ¿Podría ser Morbius la presentación del nuevo Spider -Man en una línea temporal única?

Con información creíble que el Spider-Man de Tobey Maguire formaría parte de la secuela de Doctor Strange, el panorama es evidente. O al menos parece serlo. ¿Habrá un amistoso vecino de Nueva York para cada estudio y línea temporal? Y de ser así ¿Morbius establecerá el escenario central?

Hace unas semanas, varios críticos que pudieron ver la película, comentaron vía Twitter que la película de Morbius podría ser engañosa. Se habló de escenas del trailer que podrían no formar parte del film. También, que Michael Keaton apenas aparece en una escena poscréditos. Aunque no es del todo descartable que los trailers contengan escenas falsas, no es probable que Sony desperdicie la oportunidad de ampliar su universo. En especial, luego del éxito de Spider-Man: No Way Home.