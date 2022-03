Enviar correos electrónicos es una de las actividades que realizamos con más frecuencia en nuestro día a día. No obstante, no siempre podemos estar frente al ordenador o el móvil para enviar nuestros mensajes en un momento específico; ya sea porque nos encontramos en una franja horaria distinta a la de nuestro destinatario, o porque no tenemos tiempo libre para dedicarnos a esta tarea. Por esto, Gmail y Outlook cuentan con herramientas muy útiles para programar nuestros correos.

Las herramientas ya existen, y hoy solo vamos a enseñarte los pasos para que puedas programar tus correos de Outlook o Gmail para la hora y el día que lo necesites. Además, puedes seguir estos pasos desde tu dispositivo iOS, iPadOS o Android; así como también desde tu ordenador Mac o Windows.

Antes que nada, vamos por lo básico. Comenzaremos explicándote cómo programar tus correos en ordenador, para luego pasar a la versión móvil. A su vez, ambas plataformas de correos electrónicos cuentan con varias formas de establecer el horario deseado, pero no te preocupes que aquí te aclaramos todo esto.

Cómo programar un correo de Gmail en Mac o Windows

Programar envío de correos electrónicos en Gmail

Si quieres programar un correo electrónico de Gmail desde tu ordenador Mac o Windows, solo tienes que seguir el procedimiento descrito aquí debajo.

Entra a Gmail e inicia sesión en tu cuenta si todavía no lo has hecho. Haz clic en Redactar. Escribe el correo electrónico con toda la información necesaria, incluyendo destinatario y asunto. Cuando tengas esto listo, haz clic en la flecha que aparece junto a la palabra Enviar, en el botón azul. Toca Programar envío. Selecciona la fecha y la hora a la que quieres que se envíe tu correo electrónico. Aquí, puedes elegir las opciones que suministra Gmail; pero si pulsas en Elegir fecha y hora podrás decidir manualmente y de forma más específica. Una vez hayas elegido la fecha y hora, toca en Programar envío. Listo, tu correo electrónico ha sido programado para enviarse a la hora acordada.

Programar un correo de Gmail desde tu móvil Android o iOS

En el caso de que quieras programar un correo desde tu móvil, los pasos tendrás que hacerlos desde la aplicación de Gmail.

Abre la app en tu dispositivo. Toca en Redactar. Escribe tu correo electrónico, y no olvides rellenar el destinatario y el asunto del mismo. Una vez termine, toca en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Escoge la opción Programar envío. Al igual que en Windows o Mac, aquí también puedes optar por una de las opciones predefinidas por Gmail; aunque también puedes escoger una fecha y hora más específica y de tu preferencia tocando en Elegir fecha y hora. Una vez hayas seleccionado la fecha y hora deseada, toca en Guardar. Listo, el correo se programará inmediatamente para enviarse en el horario acordado.

Cómo programar un correo de Outlook en Mac o Windows

En un mundo dominado por Gmail, a veces olvidamos que todavía existen muchos usuarios que prefieren los servicios de Outlook, la alternativa de Microsoft. Si eres uno de ellos y deseas programar tus correos electrónicos en ordenador Mac o Windows, sigue estos sencillos pasos.

Abre Outlook en tu ordenador. Toca en Mensaje nuevo para redactar un nuevo correo. Aquí, escribe tu mensaje, y también el destinatario y el asunto que contendrá el mismo. Una vez tengas todo hecho, ya puedes proceder a programarlo. Toca en la flecha que apunta hacia abajo junto a la palabra Enviar, en el botón azul. Haz clic en Enviar más tarde. En la nueva ventana que aparece, puedes elegir alguna de las opciones predeterminadas por Outlook, o puedes tocar en Tiempo personalizado y elegir una que se adapte más a tus requerimientos. Cuando tengas la hora y la fecha seleccionadas, toca en el botón Enviar. Listo, tu correo ya ha quedado programado para enviarse cuando lo necesites.

Programar un correo de Outlook desde tu móvil Android o iOS

Spark, app para iOS y Android

Lamentablemente, a diferencia de Gmail, Outlook solo nos permite programar correos de forma nativa en su versión web. No obstante, existe una forma de esquivar esta limitación de iOS y Android, y se logra descargando una aplicación de terceros para que nos haga el trabajo.

Spark es una app para Android y iOS que te permitirá configurar tu correo electrónico de casi cualquier plataforma. Asimismo, cuenta con funciones llamativas como la capacidad de tener conversaciones privadas por correo electrónico, integraciones con servicios en la nube y, por supuesto, la capacidad de programar tus mensajes para el momento que quieras desde tu móvil.

Para ello solo debes iniciar la redacción normal de un correo y, en la barra de herramientas inferior, podrás ver el icono de un correo con un reloj. Presiona en él para ingresar al menú de programación de correo. Esto funciona de la misma manera tanto en Android como en iOS.