Durante la pasada edición del Super Bowl, la final de fútbol americano en Estados Unidos, se registró una audiencia de 92 millones de espectadores dentro de un país con una población estimada en 329 millones de personas. A esto hay que sumar la ola de reacciones en redes sociales, conversaciones entornos al juego y, en especial, a aquello que se puede ver cuando el balón no está en juego. Dentro de esas opciones destacan los posibles tráilers de las próximas películas. Si añadimos que Disney es patrocinador oficial del encuentro, todo apunta a que tendremos adelantos de lo nuevo de Star Wars y Marvel.

El Super Bowl estadounidense es el evento deportivo más visto en el país. Se trata de un encuentro que resuena en distintas escalas ajenas al juego, pero que forman parte de la tradición relacionada con este momento. Eso incluye las campañas publicitarias que se piensan de forma exclusiva para esta instancia, el show del entretiempo, uno de los sueños de casi cualquier artista, y, claro, la oportunidad de presentar adelantos sobre las películas que llegarán en los próximos meses a través de tráilers.

Las empresas entienden que el Super Bowl es una oportunidad para acercarse a distintas audiencias y generar múltiples conversaciones en torno a sus productos y propuestas. Se apalancan en una opción de entretenimiento diverso, con una resonancia que quizá sea inestable debido a las posteriores reacciones, para enviar un mensaje claro y fuerte. En cuanto a cine, hay varios tráilers que se pueden esperar durante el próximo domingo.

Los tráilers de películas y series que se esperan durante el Super Bowl 2022

Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel hay dos propuestas fuertes, quizá las más pesadas de todo el año: Doctor Strange en el multiverso de la locura y Caballero Luna. La película, protagonizada por Benedict Cumberbatch, profundizará sobre el multiverso (algo presentado de forma sutil en Loki (Kate Herron, 2021) y desarrollado un poco más en Spider-Man: No Way Home). Por su parte, la serie, protagonizada por Oscar Isaac, servirá para introducir a un personaje nuevo dentro de la narrativa global que desarrollan Marvel y Disney.

Por tanto, y teniendo en cuenta que sobre ellas solo se tiene un primer tráiler y al que por lo general suelen acompañarle un segundo, es válido sospechar que habrá tráilers sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura y Caballero Luna durante la próxima edición del Super Bowl.

The Batman

Dentro del cine de superhéroes y en ese pulso constante entre DC y Marvel, puede que The Batman sea la película más esperada del año. Bruce Wayne y su alter ego es, quizá, el superhéroe de los cómics más seguido. El personaje suele ser la principal carta de DC en cuanto a propuestas cinematográficas se trata y el Super Bowl 2022 surge como un espacio ideal para presentar otro tráiler.

The Batman se espera luego de que el personaje tuviera una especie de bache con la interpretación de Ben Affleck, con historias centradas en otros personajes y apuestas narrativas enfocadas a relatos más allá de su historia. La sensación es que aún está fresco el legado de Christian Bale y de Christopher Nolan con la saga The Dark Knight. A esa tradición, además de todas las películas que precedieron esa franquicia, hará frente Robert Pattinson. El actor será el protagonista de una historia que explorará los primeros años del personaje, una fase que no se ha tratado hasta el momento en el cine contemporáneo.

El señor de los anillos: los anillos de poder

Vuelve una de las franquicias más importantes en la historia contemporánea del cine y el entretenimiento. Lo hará a través de una serie producida por Amazon Prime Video. La empresa ya confirmó a través de sus redes sociales que estrenará un teaser durante el Super Bowl 2022. Esta será la primera vez que se tendrán imágenes sobre El señor de los anillos: los anillos de poder, luego de que se compartiera alguna imagen y una amplia serie de posters relacionados.

El señor de los anillos: los anillos de poder contará la historia previa a los relatos tratados en las tres películas de El señor de los anillos y El Hobbit. Las primeras películas, dirigidas por Peter Jackson, pueden ser entendidas como un parteaguas en muchos aspectos relacionados con el cine actual, desde la apuesta gráfica, la adaptación y diversos aspectos técnicos, hasta la forma de contar una historia.

¿Qué podría presentar Pixar?

No se esperan muchas novedades, teniendo en cuenta que durante la semana se presentó un nuevo adelanto sobre Red. Esta película será estrenada el próximo 11 de marzo. Por otro lado, también hubo novedades sobre Lightyear, film que estrenará el 17 de junio y que el pasado martes 8 de febrero mostró un nuevo tráiler.

Teniendo en cuenta que son dos de los proyectos más esperados por la firma para presentar durante este año, quizá no tomen esa ventana de difusión sino que centren su estrategia hacia las distintas plataformas.

Otros tráilers que podrían verse en el Super Bowl 2022

Universal Pictures, Sony Entertainment y otras compañías también podrían presentar novedades. Dentro de las opciones se encuentran los siguientes títulos:

Minions: El origen de Gru.

Jurassic World: Dominion.

Nope, una película protagonizada por Jordan Peele .

. Sonic: La película 2.

La ciudad perdida.

Top Gun: Maverick; aunque más que un nuevo tráiler, el recordatorio de que este año sí se estrenará, después de varias reprogramaciones

Dentro de las opciones también está la posibilidad de que se vea algún adelanto sobre la tercera temporada de Ted Lasso. Lo más probable es que estos no sean los únicos, pero sirven de hoja de ruta para estar atentos a los anuncios durante el próximo domingo en el Super Bowl 2022. El trofeo se disputará entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams.