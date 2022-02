El elenco de Kraven el Cazador tiene un nuevo miembro: el mismísimo Russell Crowe. El actor ha confirmado su llegada a la próxima película de Sony, uniéndose de esta forma al famoso Spider-Verse; el cual ya se vio ampliado gracias al lanzamiento de Venom: Habrá matanza y, desde luego, Spider-Man: No Say Home.

Según ha declarado The Hollywood Reporter, el rol que interpretará Russell Crowe en la película de Kraven no ha sido revelado. No obstante, hasta ahora se sabe que muchos de los personajes principales del largometraje formarán parte de la familia de Kraven; formando así el clan Kravinoff.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Crowe participa en una producción basada en un personaje de Marvel. El actor confirmó su participación como Zeus en la película Thor: Love and Thunder; la cual se estrenará en julio de este mismo 2022.

La película de Kraven llegará próximamente

Kraven el Cazador

Kraven el Cazador contará con la participación de otros actores de gran nivel, como es el caso de Aaron Taylor-Johnson. Este último ya participó brevemente en el Universo Cinematográfico de Marvel como Quicksilver en Vengadores: La era de Ultrón. Ahora, Aaron Taylor-Johnson llega para redimirse tomando el papel de Kraven; transformándose así en uno de los enemigos más emblemáticos de Spider-Man.

Según los planes del estudio, el personaje de Kraven será presentado como un antihéroe; sumándose así a otros personajes del universo de Spider-Man en tener películas propias, como es el caso del Venom de Tom Hardy. Asimismo, se espera el lanzamiento de otras producciones como Morbius, con Jared Leto; y Madame Web, película que podría contar con la participación de Dakota Johnson.

Kraven el Cazador tiene su lanzamiento pautado para el 12 de enero de 2023, así que todavía falta algo de tiempo antes de poder verla. Russell Crowe es un famoso actor multipremiado, quien no es ningún extraño para las películas basadas en superhéroes. Crowe interpretó a Jor-El en El Hombre de Acero, el filme de Zack Snyder lanzado en 2013. Ahora, además de aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel y en el Universo DC, el actor también se suma al Spider-Verso de Sony. A este paso Russell Crowe acabará teniendo su propio universo cinematográfico.

Esta nueva producción está siendo escrita por Art Marcum y Matt Holloway. Asimismo, Avi Arad, Matt Tolmach y Richard Wenk se encuentran encargados de su producción. Hasta ahora, no se ha comentado nada sobre cómo encajará el filme dentro del Spider-Verse; no obstante, según lo ya visto con producciones como Venom, es probable que se trate de una historia de origen.

Aaron Taylor-Jonhson firmó un contrato que le asegura su participación en varias de las películas de Kraven; por lo que existe la oportunidad de ver a Kraven el Cazador haciendo crossovers con otros personajes del Spider-Verse, o incluso con el mismo Spider-Man.