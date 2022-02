Alex Garland, uno de los directores más aclamados del cine independiente (bueno, en realidad también del mainstream) de ciencia ficción tiene nueva película, Men. La productora de la misma, la genial A24, ya publicó ayer el primer póster de la película que anticipaba, que como el resto de la filmografía del director, iba a ser bastante extraña.

Aunque es complicado que no conozcas a Alex Garland, seguro que has visto alguna de sus películas. Bien como director, como Ex Machina o Aniquilación de Neflix, pero también habrás visto alguno de sus trabajos como guionista, como 28 días después o su secuela. O Devs, su serie.

Como decimos, el director está de vuelta con Men, que se estrenará próximamente de la mano de A24, una de las productoras más prolíficas de los últimos tiempos en cuanto a películas extrañas que han pasado a ser de auténtico culto

Primer tráiler de Men, de Alex Garland

Aunque el tráiler, como no podía ser de otra forma, es especialmente críptico, la historia que cuenta la película es bastante conocida. Al menos en la superficie. Men sigue la historia de una joven que se va de vacaciones sola a la campiña inglesa tras la muerte de su exmarido, y el resto, habrá que ver qué ha preparado Garland.

Men está protagonizada por Jessie Buckley, quien por cierto acaba de ser nominada al Premio de la Academia por su actuación en The Lost Daughter de Netflix. Buckley también tiene un buen historial en películas crípticas, como I'm Thinking of Ending Things, Wild Rose y Judy, y en series como Chernobyl de HBO y Fargo de FX.

Si nada cambia, Men se estrenará el próximo 20 de mayo solo en cines, junto a la mencionada Jessie Buckley también estarán Rory Kinnear y Paapa Essiedu, sin que se hayan confirmado más detalles ni de la trama ni del reparto.