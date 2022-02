Xiaomi sigue ampliando su selección de artículos para el hogar en España. El fabricante chino nos ha acostumbrado a dispositivos increíbles en relación calidad-precio, y es el caso de esta cafetera "inteligente" compatible con cápsulas de Nespresso.

Se trata de la Mijia Capsule Coffee Machine. Esta cafetera de la filial de Xiaomi ya se encuentra disponible en el mercado español y, por si fuera poco, con un precio especial por lanzamiento. Actualmente se encuentra a la venta en la web de Shopee, competencia de AliExpress, y cuenta con envío directo desde Madrid. Además, tiene un costo actual de 163 euros para todos aquellos que deseen hacerse con ella.

Por supuesto, resulta toda una ganga si lo comparamos con la otra opción: importarlo desde fuera de España. De esta forma, el producto tendría un precio aproximado de 130 euros, aunque sin incluir los gastos de envío, y sin contar el riesgo de que pueda quedar detenido en aduanas en camino al país.

Prepara tu café de forma inteligente con la cafetera de Xiaomi

Mijia Capsule Coffee Machine

La Mijia Capsule Coffee Machine de Xiaomi es una cafetera con mucha tecnología. Llega con funciones inteligentes que se integran a las funciones básicas de una cafetera. Además, es totalmente compatible con las cápsulas de Nespresso, por lo que no tendrás que quebrarte la cabeza a la hora de preparar tu café mañanero.

Además, cuenta con un sistema de alta presión que alcanza los 20 bares. De esta misma forma, encontramos un sistema de calentamiento rápido que te permitirá tener listo tu café en un tiempo bastante corto. Por otro lado, cuenta con un depósito de agua de 600 mililitros; con la capacidad de dispensar entre 40 y 110 mililitros de café.

No obstante, una de las características más llamativas de la Mijia Capsule Coffee Machine es su compatibilidad con el ecosistema de Xiaomi. Podrás usar la app Xiaomi Mi Home para utilizar las funciones inteligentes de la cafetera; entre las que contamos la memorización de la cantidad de café a dispensar, encendido remoto, configuraciones varias y el estado general de la cafetera.

Si estás preparando un ecosistema inteligente en tu hogar, esta cafetera no puede faltar. No importa si tu móvil no es de la marca Xiaomi, con la aplicación Xiaomi Mi Home podrás aprovechar todas las características inteligentes que llegan con la Mijia Capsule Coffee Machine, y lo mejor es que puedes hacerte con ella a un precio reducido directamente desde España.