Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, sigue tomando forma. A principios de octubre se confirmó que Cillian Murphy, un habitual en las películas del director británico, dará vida a Robert Oppenheimer, el físico estadounidense que participó en el desarrollo de la bomba atómica. Sin embargo, el reparto podría sumar a otros dos actores ampliamente populares en Hollywood: Robert Downey Jr. y Matt Damon.

De acuerdo a Deadline, Universal Pictures, la nueva casa cinematográfica de Christopher Nolan, está negociando la participación de Robert Downey Jr. y Matt Damon en Oppenheimer. Es importante mencionar que la conversación sigue en curso y todavía no existe nada cerrado. No obstante, el hecho de que ambos actores hayan mostrado interés en negociar ya es un avance significativo. Si la propuesta que está sobre la mesa cumple con las exigencias de ambas partes, se hará oficial pronto.

Por el momento, eso sí, se desconoce qué papeles tendrían Robert Downey Jr. y Matt Damon. Sabemos que el guion del largometraje, que estará a cargo del propio Christopher Nolan, es una adaptación del libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, en la que también destacan otras figuras que rodearon al físico nacido en Nueva York. No obstante, seguramente ambos actores tendrían roles importantes.

Más allá de Robert Downey Jr. y Matt Damon, el citado medio indica que Emily Blunt, famosa por películas como Al filo del mañana (Edge of Tomorrow) y Un lugar tranquilo (A Quiet Place), igualmente se encuentra en pláticas para aparecer en el filme. De hecho, interpretaría a la esposa de Robert Oppenheimer.

Una nueva aventura para Christopher Nolan

Oppenheimer será al primer largometraje de Christopher Nolan alejado de Warner Bros.; esto después de muchos años de colaboración. Recordemos que el cineasta rompió con la productora tras la polémica estrategia de estrenos simultáneos —en cines y HBO Max— que Warner impulsó durante la pandemia.

Sin embargo, Nolan no tardó mucho en encontrar un nuevo destino que lo recibiera con los brazos abiertos. El acuerdo con Universal Pictures garantiza que Oppenheimer tendrá al menos 100 días de exclusividad en cines antes de dar el salto al streaming. Si no se atrevida ningún obstáculo en el camino, la película se estrenará el 21 de julio de 2023.