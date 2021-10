En semanas recientes hemos escuchado bastante sobre el nuevo proyecto de Christopher Nolan, que marcará también un nuevo rumbo en su carrera tras distanciarse de Warner Bros. Sabíamos que su siguiente largometraje estará basado en la historia de Robert Oppenheimer, el físico estadounidense que tuvo una participación clave en el desarrollo de la bomba atómica. Pues bien, finalmente sabemos quién será el actor que lo interpretará en la pantalla grande.

De acuerdo a la información de Deadline, el elegido por Christopher Nolan para dar vida a J. Robert Oppenheimer será Cillian Murphy, quien ya ha trabajado con el cineasta británico en más de una ocasión. Cabe mencionar que diversos reportes ya colocaban a Murphy como el mejor posicionado para obtener el papel. Eso sí, esta es la primera vez que el nacido en Irlanda será el máximo protagonista en un filme de Nolan.

En cuanto a películas de Christopher Nolan se refiere, a Cillian Murphy lo hemos visto en Dunkerque, Inception y, desde luego, la trilogía de Batman (Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises). Fuera de los proyectos de dicho cineasta, el actor también ha destacado en Peaky Blinders, la serie de Netflix, con la que ha podido ganar varios premios gracias a su actuación.

Oppenheimer se estrena en julio de 2023

Deadline igualmente agrega que Ludwig Göransson, compositor de la banda sonora de Tenet —y Black Panther—, también hará la música de Oppenheimer. El guion, que será una adaptación del libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, está a cargo de Christopher Nolan, mientras que Emma Thomas y Charles Roven lo acompañarán en la producción. Esta última, por cierto, arrancará en 2022, pues el plan es estrenarla en julio de 2023.

Como seguramente sabes, Oppenheimer será distribuida por Universal Pictures; esto debido al rompimiento entre Nolan y Warner. "Las películas de Christopher Nolan y Emma Thomas han roto los límites de lo que puede lograr la narración cinematográfica. Estamos encantados de trabajar junto a ellos en este proyecto excepcional y extraordinario, y estamos agradecidos por su pasión y compromiso compartidos con la experiencia teatral", declaró Donna Langley, responsable de Universal Filmed Entertainment Group.