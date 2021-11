Elon Musk dijo este martes que Tesla aún no ha firmado el contrato con Hertz, la compañía de alquiler de coches que anunció la compra de 100.000 Model 3 por 4.200 millones de dólares para electrificar el 20% de su flota a finales de 2022. Además, el magnate minimizó el impacto de la venta.

Los inversores respondieron favorablemente a la idea de que Tesla vendiera una gran cantidad de coches eléctricos a Hertz. El precio de las acciones, de hecho, aumentó lo suficiente como para permitir a la compañía alcanzar una valoración de un billón de dólares.

Pero Elon Musk ha bajado la expectación del posible acuerdo con Hertz. Un usuario de Twitter agradeció al CEO de Tesla por el aumento de las acciones de la compañía. El empresario respondió en principio con un "de nada", pero no tardó en aclarar que "no se ha firmado ningún contrato" con la compañía de alquiler de coches.

“Si algo de esto se basa en Hertz [el aumento de la valoración], me gustaría enfatizar que aún no se ha firmado ningún contrato. Tesla tiene mucha más demanda que producción, por lo tanto, solo venderemos automóviles a Hertz por el mismo margen que a los consumidores. El acuerdo de Hertz no tiene ningún efecto en nuestra economía".

CEO de Tesla, Elon Musk