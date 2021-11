La tecnología DRM volvió a ser noticia durante el fin de semana, tras conocerse que un problema técnico con los servidores de Denuvo motivó que varios juegos de PC no funcionaran correctamente. El fallo afectó a lanzamientos recientes como Football Manager 2022 y Marvel's Guardians of the Galaxy, según explica VGC, pero también se vio en títulos como Mortal Kombat 11, Planet Zoo, y la serie Tomb Raider, entre otros.

En principio se especuló con que el problema radicaba en un dominio expirado que imposibilitaba la conexión con los servidores de Denuvo. Y al no poder ejecutar el sistema antipiratería, los jugadores veían denegado el acceso a los títulos que intentaban ejecutar.

Desde Denuvo confirmaron a PC Gamer que el inconveniente con la tecnología DRM se relacionó con un dominio, pero no se refirieron explícitamente a que pueda haberse vencido. Solo mencionaron que no podían contactarse con el mismo, pero que la situación ya se había corregido.

"Después de la corrección, no hubo restricción o limitación alguna para los jugadores. Denuvo está trabajando para implementar mejoras adicionales para evitar ese tiempo de inactividad en el futuro", explicaron.

La tecnología DRM, otra vez en la mira de los jugadores

Como era de esperarse, la imposibilidad de acceder a los juegos afectados provocó un aluvión de quejas de los jugadores en redes sociales. Independientemente de la duración de la caída, los usuarios aprovecharon la oportunidad para fustigar a Denuvo y su sistema antipiratería, que quedó nuevamente en el centro de la tormenta.

A lo largo de 2021, la tecnología DRM ha quedado bajo fuego en varias oportunidades. En septiembre, por ejemplo, Deathloop debió ser actualizado en su versión para PC debido a problemas de rendimiento; en ese entonces ya se había culpado a Denuvo por el inconveniente.

Esta no es la primera vez que la caída de performance durante la ejecución de un juego es ligada al uso de DRM. Anteriormente se registraron problemas similares en Resident Evil 8: Village y Humankind, donde los jugadores acusaron a Denuvo de consumir demasiado poder de procesamiento.

En tanto que Square Enix optó por eliminar el sistema antipiratería de Marvel's Avengers y otros títulos por encontrarse con distintos inconvenientes. Y si bien Denuvo ha quedado apuntada como la principal responsable de los problemas que el DRM trae a los gamers, los problemas con esta tecnología no son de su exclusividad.

Recordemos que, meses atrás, Ubisoft debió retirar Might & Magic X: Legacy de Steam por problemas con la plataforma anticopias; pues al dar de baja los servicios en línea correspondientes a dicho juego, los usuarios ya no podían acceder al mismo. Así, al no conectarse con los servidores, el DRM no lograba autenticar la copia del juego y no permitía acceder al mismo.

Parece que aún hay un largo camino por recorrer, a la espera de que el DRM deje de ser un problema para los jugadores. Por lo pronto, ni siquiera la nueva línea de procesadores Alder Lake, de Intel, ha podido escapar de las falencias de Denuvo.