Una situación bastante peculiar vivieron los jugadores de Might & Magic X: Legacy. El título fue retirado de Steam por Ubisoft, tras las quejas de la comunidad gamer por problemas de jugabilidad. ¿Qué sucedió? En resumen, la editora francesa arruinaró uno de sus propios juegos por culpa del DRM.

Un poco de contexto. En el mes de abril, Ubisoft anunció que daría de baja todos los servicios en línea correspondientes a ocho de sus juegos para PC. La medida sería efectiva desde el 1 de junio y afectaría a Far Cry 2 y Assassin's Creed 2, por mencionar solamente a algunos. La lista también incluía a Might & Magic X: Legacy, última entrega de la saga del reconocido RPG.

El anuncio original indicaba que la medida afectaba los modos multijugador de los correspondientes títulos, pero que las campañas individuales continuarían con normalidad. Sin embargo, cuando llegó la fecha límite, los usuarios se encontraron con una desagradable novedad: Might & Magic X: Legacy era imposible de jugar.

De acuerdo con VGC, la tecnología DRM incluida por Ubisoft dejó de funcionar correctamente con el cierre de los servicios en línea. Esto se debía a que el sistema anticopias requería una conexión a i nternet para autenticar el juego como una copia legítima, pero no tenía servidores a los que conectarse.

Así, los jugadores de Might & Magic X: Legacy se toparon con la imposibilidad de seguir utilizándolo. Al no acreditar la autenticidad del juego exitosamente, no lograban superar el primer acto ni acceder al contenido incluido en el DLC de pago.

Ubisoft se dispara en el pie por culpa del DRM

Críticas de los usuarios en Steam

A pesar del inconveniente y las continuas quejas de la comunidad gamer a través de la web, Ubisoft continuó vendiendo el juego a través de Steam. Sin embargo, en las últimas horas la plataforma retiró el título por pedido del editor.

De todas maneras, la medida no calmó las aguas entre los usuarios. Al ingresar al sitio del juego en el catálogo del servicio, aún se pueden ver las críticas negativas que se siguen publicando.

Ubisoft todavía no habló públicamente con respecto al tema y se desconoce si trabajará en una solución para que el DRM ya no moleste al público. Para muchos, la experiencia con Might & Magic X: Legacy se convertirá en cosa del pasado.