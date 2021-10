Netflix afronta un muy interesante período con el desembarco en el mundo de los videojuegos. Con mucha expectativa, pero también con cautela. De hecho, la plataforma de streaming de películas y series asegura que no piensa adoptar una postura similar a la de PlayStation y Xbox en cuanto a la compra de estudios desarrolladores.

Si bien Netflix ya adquirió Night School Studio y lo convirtió en el primer estudio de videojuegos en sumarse a la compañía, los ejecutivos no piensan encarar una captación compulsiva de creadores. Así lo hicieron saber en la más reciente presentación de su informe de ganancias ante los inversores.

Según publica VGC, el CEO de Netflix, Reed Hastings, fue el encargado de poner el tema sobre la mesa al consultar las expectativas de sus pares directivos sobre posibles futuras adquisiciones al estilo Night School Studio. La responsabilidad de responder recayó sobre Gregory Peters, jefe de operaciones de la compañía, y Spencer Wang, vicepresidente de finanzas.

"Es algo que será oportunista. Por lo tanto, yo diría que no esperen que salgamos a hacer compras compulsivas, ni nada por el estilo. Esta será una de las herramientas que usaremos, y la implementaremos de manera oportunista cuando encontremos una gran posibilidad", indicó Peters.

Por su parte, Wang refrendó los dichos de Peters, y dejó nuevamente en claro que cada movimiento de Netflix en el mercado de videojuegos se dará con precaución. "Por nuestro historial, se puede ver que somos bastante selectivos cuando se trata de fusiones y adquisiciones", advirtió.

Netflix aún no revela demasiado sobre sus planes en el mundo de los videojuegos

Más allá de estar dispuestos o no a absorber estudios desarrolladores como sí lo hacen Xbox y PlayStation, Netflix no ha revelado demasiado sobre sus planes en la industria. Por el momento solo han mencionado que su idea es incluir los juegos dentro de la suscripción a su plataforma de streaming. Y también han asegurado que sus títulos no tendrán anuncios ni compras internas.

Por lo pronto, Night School Studio continúa con el desarrollo de OXENFREE II; en tanto que Netflix ya ha dado un primer paso al mundo del gaming con la integración de algunos juegos basados en Stranger Things.