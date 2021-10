La espera ha sido larga, pero los usuarios han recibido recompensa por su paciencia. En la presentación de los nuevos MacBook Pro, durante el evento Unleashed, Apple confirmó el retorno de algunas de las características más añoradas por el público en el apartado de conectividad. Nos referimos específicamente a la reincorporación del puerto HDMI, el lector de tarjetas SD, y la tecnología MagSafe para la carga.

De esta manera los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas traen consigo un aire pre-2016 en las especificaciones. Recordemos que en dicho año los de Cupertino optaron por deshacerse de las mencionadas opciones de conectividad, jugándose a pleno por los puertos USB-C gracias a la versatilidad de Thunderbolt. El único otro conector que sobrevivió fue el de 3,5 milímetros para auriculares.

Sin dudas es una rareza que Apple vuelva atrás y reincorpore características que ya había eliminado de sus productos, pero en este caso parece la decisión correcta. O así lo entiende el público, al menos.

MagSafe vuelve triunfal al MacBook Pro

El nuevo MagSafe 3 | Imagen: Apple

Así como MagSafe reapareció en el iPhone 12 con una batería externa, fundas, y una cartera, la tecnología también hace su vuelta al MacBook Pro. Apple ha escuchado a los usuarios, y les brinda la opción de contar otra vez con el puerto de carga magnético en sus renovados portátiles.

MagSafe fue parte de los MacBook Pro desde su introducción en 2006, sufriendo alteraciones hasta su desaparición de la línea en 2016. Si consideramos que —hasta hoy— el último portátil de Apple con esta tecnología era el MacBook Air de 2017, se trata del retorno triunfal de esta tecnología a los ordenadores desarrollados en Cupertino.

Recordemos que, gracias a este puerto, no había que preocuparse por accidentes al tropezar con el cable de carga, ya que se soltaba automáticamente del ordenador. Y ahora los nuevos MacBook Pro son los encargados de posibilitar otra vez su utilización, en una determinación muy celebrada por los compradores. El renovado puerto de carga magnético llega con el nombre de MagSafe 3, y a primera vista tiene un aire a la versión anterior, con sus lógicas mejoras.

Vale remarcar que, entre tantos puntos positivos, se destaca la posibilidad de liberar un puerto USB-C, al ya no tener que implementarlo para cargar el equipo. De todos modos, aún no se ha explicado si el portátil puede seguir siendo cargado utilizando el mencionado puerto USB-C.

Lo que sí se ha confirmado es que los nuevos MacBook Pro cuentan con carga rápida gracias a MagSafe 3, y esto permite cargar 50% de la batería en 30 minutos.

Hola de nuevo, lector de tarjetas SD y puerto HDMI

El puerto HDMI y la ranura SD vuelven al MacBook Pro | Imagen: Apple

Como mencionamos anteriormente, en 2016 Apple optó por deshacerse de todos aquellos puertos que no fuesen USB-C o el conector de 3,5 milímetros en los MacBook Pro. Con dicha decisión desaparecieron el puerto HDMI y el lector de tarjetas SD; la respuesta a de los usuarios no ha sido homogénea. Para algunos no ha sido correcta, mientras que a otros no les ha importado demasiado.

Cualquiera que sea el caso, Apple ahora ha decidido retrotraer aquella determinación y volver a una configuración de puertos más "tradicional". El HDMI ahora se encuentra del lado derecho del MacBook Pro, acompañado en el mismo sector por la ranura SD y un puerto Thunderbolt 4. En el costado izquierdo, en tanto, aparecen los puertos USB-C restantes, más el conector de auriculares y el mencionado puerto MagSafe.

Adiós a la 'touch bar'

La otra novedad saliente de los nuevos MacBook Pro es la despedida a la "infame" touch bar que se implementó en 2016. La misma nunca recibió demasiado afecto de los usuarios, y Apple también se ha decidido a volver sobre sus pasos para adoptar una solución estándar.

Tal como se rumoreaba en la previa, los MacBook Pro que Apple ha anunciado en el evento Unleashed incorporan una hilera de botones físicos de funciones. Es para destacar que ahora dichos botones ya no son más pequeños, sino que tienen el mismo tamaño de las demás teclas alfanuméricas. Al verlo, es imposible no pensar en las similitudes con el teclado del iMac con chip M1 de 24 pulgadas.

Toda la información del evento Unleashed de Apple está en Hipertextual. Puedes revisar los demás artículos publicados con los anuncios más importantes, o repasar el liveblog en nuestra web.