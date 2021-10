Si algo se le había criticado a la primera serie animada de Marvel en Disney+ ¿Qué pasaría si…? es su incapacidad para cerrar historias. Para su final de temporada, la serie usó sus mejores cartas y trucos con la idea de crear un cierre parcial a sus mejores historias. Por supuesto, aún hay mucho que decir sobre una serie que basa su premisa en las múltiples visiones de las principales líneas de Marvel.

Y el estudio lo sabe. El final de temporada de ¿Qué pasaría si…? es un homenaje a la esencia misma del programa, a la celebración del show como algo más que un producto derivado. El multiverso finalmente abre sus puertas para mostrar todo su potencial. Lo hace, además, mostrando algunos puntos específicos que podrían brindar al Universo Cinematográfico de Marvel algunas respuestas. Algunas de enorme interés para lo que sea que vendrá en la segunda temporada de la serie. También para la franquicia a todo nivel.

Y si Uatu rompiera su juramento

Tal y como se había mostrado en el octavo episodio de ¿Qué pasaría si…?, El Vigilante termina por romper su juramento para reunir a los Guardianes del Multiverso. El episodio hace inmediata referencias a todas las ocasiones en que el mundo del cómic ha ocurrido algo semejante.

De hecho, toda la primera secuencia es muy parecida a lo planteado en Fantastic Four #48, en la que enfrentó la amenaza de Silver Surfer junto a Galactus. Ya la semana pasada la referencia había sido muy clara con una imagen de Ultrón mientras devoraba un planeta. En esta ocasión, Uatu se comporta de forma semejante a la historia original de los cómics. Solo que en vez de buscar la ayuda de Los 4 Fantásticos, decide formar su propio equipo de superhéroes.

Es interesante, que los guionistas de ¿Qué pasaría si…? decidieran crear las condiciones para unir los ocho universos mostrados en la serie de esta forma. No solo demostraron la capacidad de Uatu para utilizar el conocimiento acumulado en su favor. No solo observa, sino que también pondera y analiza lo que permite al final concluir el arco de la primera temporada de forma satisfactoria.

Los escogidos para una misión imposible

Quizás uno de los mejores momentos del capítulo de ¿Qué pasaría si…? es el de la selección de los miembros del futuro equipo de Guardianes del Multiverso. Para cada ocasión, se muestra la resolución (o al menos, el estado del universo en particular) del que el héroe procede.

La primera seleccionada es la Capitana Carter, a quien vemos en plena lucha y también en compañía de la Natasha Romanoff de su Universo. En los pocos segundos que se muestra lo que ocurre es evidente que la heroína vuelve a estar en lucha contra Hydra. Incluso hay un rápida mirada a Brock Rumlow, de nuevo enfrentado a los héroes de escudo. El siguiente seleccionado es Star Lord T’Challa, justo en el momento en que rescata a Peter Quill del ataque de Ego. La escena muestra brevemente el final del capítulo dos de ¿Qué pasaría si…? y deja claro lo que ocurrió en la escena siguiente al cierre oficial de la historia.

Otro de los seleccionados es Erik Killmonger, quizás la más cuestionable de todas las decisiones de Uatu. De hecho, antes de ser abducido por El Vigilante puede verse la resolución del conflicto en Wakanda del capítulo seis. En una breve secuencia se muestra a Shuri y Pepper Pots junto a las Dora Milaje en busca de Killmonger. También es escogido el Thor en su versión del capítulo siete. En lo que es una evidente referencia a Thor Ragnarok, Thor es sujetado por un gigantesco Uatu mientras se le escucha gritar aterrorizado. Es la misma actitud que el personaje tuvo durante la secuencia en que conoce al Gran Maestro en el film de Taika Waititi.

Por último, Uatu selecciona a “Gamora, la destructora de Thanos”. El personaje lleva la armadura de su padre Thanos y comparte escena con un Tony Stark en el Mark XLIV. Al momento de su selección, el guion ofrece algunos detalles sobre el universo, en especial que Gamora es capaz de destruir las gemas del infinito.

'¿Qué pasaría si…?' Con un equipo completo, Uatu va a la batalla

Reunido el equipo (y con algunos guiños a Thor: Ragnarok y Capitán América: Primer vengador), la misión queda clara. La lucha además se llevará a cabo en el universo en el cual Viuda Negra acaba de enfrentarse a Ultrón. En un guiño a la amistad entre Steve Rogers y Natasha, Peggy Carter debe convencer al personaje de que son aliadas. “Solo confías en tres personas, tengo el honor de decir que soy una”, dice Carter. La frase parece abarcar las dos historias bases que hasta ahora se han visto en la serie. Con la agente se completa entonces el cuadro de Guardianes del Multiverso, que se enfrentan a un Ultrón en pleno poder.

Lo más llamativo de la larga secuencia central del episodio de ¿Qué pasaría si…? es el poder real que Stephen Strange. Es él quien protege al resto del equipo con hechizos y también planta cara a Ultron. De hecho, todo su poder es lo que logra detener el avance del robot. El plan también incluye algunas referencias al capítulo de Marvel Zombies cuando Strange arroja sobre Ultrón un grupo de criaturas enfurecidas. No obstante, el verdadero objetivo es Wanda Maximoff zombificada, que termina por enfrentarse a Ultrón. No le vence e incluso hay un momento en el que la Bruja Escarlata parece reconocer a Vision en su atacante. Hay una rápida insinuación que Wanda termina por no atacar debido a semejante descubrimiento.

'¿Qué pasaría si…?' hubiese una traición

Finalmente, el equipo logra primero arrancar una de las piedras del traje del Ultrón. Es Star Lord T’Challa el que logra arrancar una de las piedras al traje del robot. Por supuesto, es un guiño a Galaxia de la Galaxia, Volumen I. Puede verse una referencia directa a los cómics, cuando Stephen Strange utiliza la Piedra del Tiempo para anular los efectos de las que lleva Ultrón. En su versión del mundo editorial, el Hechicero Supremo es uno de los pocos capaces de usar las piedras gracias a sus conocimientos de Artes Místicas.

No obstante, no parece ser suficiente: es un guiño a Endgame en el que se deja claro que con cinco piedras ya Thanos era invencible. Pero finalmente, Gamora logra utilizar un dispositivo capaz de destruirlas. Pero tampoco es suficiente.

Entonces es cuando llega la gran revelación: las piedras solo serán útiles en su línea temporal. En medio de la batalla finalmente lo planteado por la serie Loki se confirma: las gemas solo funcionan en su universo. Por supuesto, confirma que el Ultrón de la serie es idéntico al del cómic cuyo cuerpo logró aprender sobre el poder de las gemas. Como se recordará, en la historia de ¿Qué pasaría si…? en papel dedicada a Ultrón, el robot es virtualmente indestructible.

Pero la lucha acaba después de que Natasha use el plan original de una flecha en la que aún contiene la presencia digitalizada de Zola. La colaboración entre Capitana Carter y La Viuda Negra resulta fundamental. En un breve homenaje al fallecido Clint Barton, Natasha logra arrojar la fecha al ojo de Ultrón. Al final, el enfrentamiento entre Zola y Ultrón termina por destrozar al robot y las piedras son arrancadas de su traje.

Solo para ir a las manos de Killmonger. Hasta ahora, el personaje se había mantenido en un discreto segundo plano, pero el episodio le había mostrado mirando con detenimiento a los centinelas de Ultrón. En una jugada súbita, Killmonger ofrece a todos los personajes la oportunidad de una redención multiversal. De nuevo, el villano muestra todos sus colores y pero resulta vencido cuando Strange descubre el plan original de Uatu. “Estábamos destinados a perder. El objetivo era contener las piedras”.

Es entonces cuando queda claro que Uatu no solo observa, sino analiza la información. Se trata de una referencia a las predicciones de Strange sobre futuros alternativos en Infinity War. De hecho, Strange logra comprender que El Vigilante predijo cada cosa hasta el momento, incluyendo la traición de Killmonger. Y también, que es el único capaz de mantener las gemas a salvo de cualquier otro ataque, en su universo desolado y aislado. Strange Supreme acepta su destino y admite que no tiene otra cosa que perder que “tiempo”. Lo cual es por supuesto, una referencia directa a la película de origen del personaje. En ella dice la misma frase a su enemigo Dormammu al llevar un bucle temporal a su dimensión oscura.

¿Un final feliz para cada personaje?

Al final, todos los héroes de ¿Qué pasaría si…? regresan a sus líneas temporales. Capitana Carter se resiste e insiste que merece su “final feliz”. De hecho, ya antes, el personaje había preguntado a Strange sí la conocía, a lo que el Hechicero responde “conozco al Capitán América”. La posibilidad de encontrar a Steve Rogers en otra línea temporal parece ser de capital importancia. Carter pregunta a Uatu si es posible algo semejante, a lo que El Vigilante responde “te necesitan en tu línea temporal”.

La Viuda Negra también se resiste a volver y de hecho dice que no queda nada para ella en ningún universo. En un doloroso guiño quizás a la omnipotencia fría de Kang, el Conquistador. Natasha insiste en que “no somos nada sino personajes”. Pero Uatu se apresura a dejar claro que es un personaje por completo distinto al viajero multiversal Nathaniel Richards. “Sus historias son mi vida”.

El Vigilante, termina entonces por llevarla a la línea temporal del capítulo tres de ¿Qué pasaría si…? en el que su personaje fue asesinado por Hank Pym. Natasha llega en mitad de la batalla de los nuevos Vengadores contra Loki, a quien golpea y vence. “¿No estabas muerta?”, dice el asgardiano. “Pensaba lo mismo de ti”, responde ella. Sin embargo, es Nick Fury el que cierra el capítulo con una frase extraordinaria. “No eres mi Natasha, pero te motiva lo mismo”.

¿Qué pasaría si…? El baile puede comenzar

El capítulo final de temporada de ¿Qué pasaría si…? es el único con una escena postcréditos. En este puede verse a la Natasha Romanoff de la línea temporal de la Capitana Carter anunciándole un descubrimiento. “Hemos encontrado algo”, dice solo para mostrarle la armadura que Howard Stark construyó para Steve Rogers. “Hay alguien adentro”, dice. Dejando claro que al menos en esta ocasión, Peggy y Steve podrían finalmente completar su baile.