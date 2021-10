El sector del streaming está más vivo que nunca. A veces para dar malas noticias, como la subida de precios de Netflix. Y a veces para dar buenas noticias, como el salto de HBO España a HBO Max. Un cambio a mejor que amplía el catálogo de series, documentales y películas, añade la esperada resolución UHD o 4K, ya presente en la competencia, y otras muchas novedades. HBO Max llega a Europa y, lo mejor de todo, es que España está en la lista de países agraciados junto a Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

Seas o no cliente de HBO España, tendrás muchas preguntas que hacerte sobre HBO Max. Para empezar, ¿qué precio tiene su suscripción? ¿Qué contenido encontraré que no había hasta ahora en HBO España? ¿Habrá mejoras en la app? ¿Cómo darme de alta si todavía no estoy suscrito? Estas y otras muchas preguntas, las respondemos a continuación.

HBO España, cinco años entre nosotros

HBO aterrizó en España a finales de 2016. Hasta entonces, gran parte del catálogo de este gigante estadounidense, filial de WarnerMedia y propiedad de AT&T, era exclusivo de Movistar. A destacar el éxito de Juego de tronos pero también de otras series como Fargo, True Detective, Banshee, The Newsroom, True Blood, Boardwalk Empire o The Leftovers, entre otras. Curiosamente, HBO llega a España de la mano de Vodafone en una apuesta por contar con exclusividades con plataformas externas y que en la actualidad cuenta también con los favores de Amazon Prime Video.

El caso es que desde hace cinco años hemos podido disfrutar de HBO España bien como suscriptores de su plataforma o bien como clientes de Vodafone contratando la plataforma a través de alguna de sus ofertas y promociones. En su catálogo, series clásicas como Los Soprano, Entourage, The Wire y otras más recientes como Veep, Westworld o Silicon Valley.

HBO se ha desmarcado de Netflix y otros rivales por premiar la calidad frente a la cantidad. Un contenido original de calidad y un catálogo propio y ajeno tal vez no tan abundante. Pero sí suficientemente variado. Además, su precio no ha sufrido tantos cambios. En 2016 era de 7’99 € al mes y hasta ahora ha sido de 8’99 € al mes con la posibilidad de suscribirte durante un año a un precio más económico o de adquirir tarjetas regalos por varios meses.

Pero no todo son buenas noticias. Hay varias críticas que se le hacen a HBO España. La principal, que no ofrezca contenido en calidad 4K o UHD, algo que ya incluye toda la competencia: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, etc. Otra gran queja tiene que ver con la calidad de sus aplicaciones oficiales para las distintas plataformas compatibles, con alguna que otra caída o cuelgue.

Y a nivel de popularidad, mientras que Netflix se ha coronado como el rival a vencer, a HBO España le han adelantado rivales como Amazon Prime Video. Incluso Disney+, pese a llevar menos tiempo entre nosotros, ya la ha superado en porcentaje de suscriptores según datos recientes de Barlovento.

Las novedades de HBO Max

La plataforma HBO Max ve la luz en Estados Unidos en 2020 y se expande por México y América Latina durante el verano de 2021 sustituyendo su marca anterior, HBO GO y sus canales de televisión de pago. En Europa hemos tenido que esperar algo más, pero la espera merece la pena, ya que se trata de un cambio a mejor y una apuesta por hacer frente a la competencia unificando todo el contenido de HBO y WarnerMedia.

Así, en esta plataforma encontramos tanto el contenido clásico y actual de HBO como de las marcas propiedad de WarnerBros, como New Line, CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Max Originals y, cómo no, DC Entertainment. Precisamente, el contenido de DC actual y futuro es una de las grandes bazas de HBO Max, como pudimos ver en su último evento online.

Otra gran novedad de HBO Max tiene que ver con su apuesta por ofrecer, en exclusividad, sus estrenos de cine en su plataforma. En el menor tiempo posible. En concreto, sólo 45 días después del lanzamiento en la gran pantalla. Títulos como Dune, Batman o The Matrix llegarán a la pantalla de tu televisor. Mucho antes de lo esperado gracias a tu suscripción de HBO Max.

Precio de HBO Max en España

Desde el 26 de octubre, fecha de lanzamiento de HBO Max en España, podrás suscribirte a esta plataforma de vídeo por streaming al mismo precio que ofrecía HBO España hasta ahora, 8’99 € al mes. En principio, por el momento no habrá subida ni cambio de precios pese a que el catálogo se amplía considerablemente y se incorporan más servicios y prestaciones.

Por si esto no fuera suficiente, con el lanzamiento también habrá una promoción de 69’99 euros para suscribirte a HBO Max durante un año, lo que equivale a un precio de menos de 6 euros al mes. Sin embargo, según la página oficial del servicio esta oferta está enfocada a clientes actuales de HBO España.

Dispositivos compatibles y otras características

Como toda plataforma OTT que se precie, HBO Max es accesible desde su aplicación oficial. Tal y como ocurría con HBO España. Eso sí, la aplicación de la nueva plataforma parece ser más estable que la anterior, algo que muchos usuarios pedían a gritos.

En concreto, puedes usar HBO Max en iPhone y iPad, Android phone y tablet, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG, Chrome OS, MacOS, Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, y Xbox One.

Por lo demás, HBO Max permite reproducir contenido en tres dispositivos a la vez. Y crear hasta cinco perfiles personalizados. Hasta ahora, no había perfiles en el servicio y sólo permitía reproducir en dos dispositivos de manera simultánea. Y lo mejor de todo, además de contenido HD podremos disfrutar de series y películas en calidad 4K UHD. También permitirá descargar contenido para reproducirlo sin conexión.

¿Y si soy cliente de Vodafone?

Si nada cambia, Vodafone tiene un acuerdo para integrar HBO Max en su plataforma de televisión de pago. Una exclusividad que empezó con HBO España a su llegada en 2016 y que debería mantenerse. Así pues, entre los servicios que ofrece Vodafone se incluye la posibilidad de contratar HBO Max.

Esto significa que si hasta ahora disfrutas de HBO España gratis con Vodafone, nada cambiará con el salto a HBO Max. Lo mismo ocurre con las diferentes ofertas, promociones y planes para contratar HBO junto a otras plataformas o canales de pago.

Por ejemplo, la oferta más destacada de Vodafone ofrece gratis durante un año el Pack Seriefans, que incluye HBO, si contratas la tarifa móvil Vodafone One ilimitada Plus. Y sin promoción, ese paquete cuesta 10 euros al mes a cambio de HBO, FOX Now, AXN Now y varios canales de pago como TNT, Syfy, Calle 13 o Comedy Central.

¿Cómo me doy de alta en HBO Max?

Si ya eres usuario de HBO España, para disfrutar de HBO Max no tienes que hacer nada. Seguramente recibiste un correo electrónico avisándote de que no podías hacer cambios en tu cuenta entre los días 20 y 26 de octubre. Con el lanzamiento de HBO Max, tendrás acceso instantáneo al nuevo servicio. En sus propias palabras, “el 26 de octubre de 2021 tu cuenta de HBO España se transformará en una cuenta de HBO Max. Todo lo que tienes que hacer es descargar la app de HBO Max y utilizar tu actual información de inicio de sesión para acceder al nuevo servicio”.

Y si te interesa suscribirte a HBO Max, el proceso es tan simple como suele ser habitual en este tipo de servicios. A partir del 26 de octubre, en su página oficial encontrarás un botón para registrarte y/o darte de alta. Sólo tendrás que indicar algunos datos personales, indicar un método de pago y una contraseña para tu usuario. Una vez validada tu cuenta, ya podrás ver HBO Max en todos tus dispositivos.