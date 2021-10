Las consecuencias de eludir las reglas de las principales tiendas de aplicaciones móviles no terminan para Epic Games. Con la batalla legal entre el desarrollador de videojuegos y Apple todavía en marcha —debido a la apelación de Epic—, ahora es el turno de Google. La compañía detrás de Android ha presentado una demanda contra los creadores de Fortnite.

Google asegura en su acción judicial que Epic Games "violó intencionalmente" las reglas de la Play Store al agregar en Fortnite un sistema de pagos independiente. De esta forma, permitió la compra de contenidos dentro del juego con descuento y sin pagar la comisiones correspondientes de la tienda de aplicaciones.

Los de Mountain View señalan, además, que los que descargaron Fortnite de la Play Store antes de que fuera eliminado por violar las reglas, en agosto de 2020, aún pueden usar el sistema de pagos que elude las comisiones de Google y, por consecuencia, siguen evitando pagar "las tarifas acordadas por contrato".

Asimismo, Google asegura que, a diferencia de Apple, los desarrolladores de Android no están obligados a usar la Play Store para que sus apps lleguen a los usuarios. "Eligen usarla cuando se les da una opción entre las tiendas de aplicaciones de Android y los canales de distribución", indica en la demanda.

El complejo panorama de Epic Games y Google

Crédito: Unsplash

Es decir, los creadores de Android no impiden que los desarrolladores puedan distribuir aplicaciones por otros canales que no sean la Play Store. Pero, eso sí, si deciden utilizar su tienda, les exigen que respeten las políticas de la misma, algo que Epic Games no hizo cuando actualizó Fornite con "Mega Drop" en agosto 2020 con su propio método de pagos.

Por consecuencia, Google eliminó Fortnite de la Play Store —Apple también hizo lo propio en la App Store—, y mas tarde obligó a OnePlus a romper un acuerdo al que había llegado con Epic Games que contemplaba la venta de sus smartphones de la serie 8 con el juego preinstalado y ofrecía niveles de gráficos "épicos".

Desde ese entonces, Fortnite no se encuentra disponible en la Play Store. Los usuarios que desean jugar este juego tiene la posibilidad de descargarlo desde el launcher de Epic Games, disponible en la página web del desarrollador o en la Galaxy Store de Samsung.

En el caso de Apple no existe tal alternativa. La compañía de Cupertino no permite la descarga e instalación de aplicaciones por fuera de su tienda de aplicaciones. En este sentido, el juego estrella de Epic Games podría tardar hasta cinco años en regresar.