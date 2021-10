Facebook presentó en verano de este año las salas de audio, una función muy similar a Clubhouse, y que permite a los usuarios escuchar conversaciones en directo sin salir de la red social. Pese al fracaso de la app que se lanzó en 2020, la compañía de Mark Zuckerberg ha querido seguir mejorando su copia a la red social de chats de audio con nuevas características.

En concreto, la compañía ha lanzado la función Live Audio Rooms más allá de Estados Unidos, donde lleva presente desde junio de este mismo año. Ahora, también está disponible en España, entre otros países. Por lo tanto, los usuarios que todavía siguen utilizando Facebook podrán escuchar a personajes públicos o a aquellos usuarios verificados conversar sobre diferentes temas. Del mismo modo, los grupos de Facebook también podrán crear salas de audio en directo para conversar entre ellos.

Esta función, por el momento, está limitada a unos pocos usuarios y dispositivos. La red social planea lanzar en un futuro la compatibilidad en varias plataformas. Es decir, que sea posible crear una sala de audio a través de la app de Facebook para Android, y que el usuario pueda escucharla desde la versión web. Con el tiempo, además, se expandirá a más creadores de contenido y grupos.

Una alternativa más a la fallida Clubhouse pero, además, de Facebook

Foto por Adem AY en Unsplash

Clubhouse, recordemos, se anunció en abril de 2020. No obstante, la aplicación desarrollada por Alpha Exploration no fue un éxito hasta los primeros meses de 2021, coincidiendo con las restricciones a causa de la pandemia. La red social, sin embargo, no tardó en mostrar problemas de privacidad y seguridad que, junto a la amenaza de otras grandes plataformas como Twitter —que presentaron funciones muy similares— hicieron que su éxito se desplomara. De hecho, y según datos de Sensor Tower, apenas ha logrado más de 400 mil descargas en iOS y tan solo 800 mil descargas en Android durante el mes de septiembre.

Facebook, pese a las malas cifras de descargas de Clubhouse, ha decidido expandir su copia al resto de mercados. Obviando su posible fracaso, ¿es una buena idea teniendo en cuenta los graves problemas a los que se enfrenta la compañía? Las recientes declaraciones de una antigua trabajadora dejan claro que Facebook no está apostando por soluciones para evitar la desinformación.

Las conocidas como Live Audio Rooms son una vía de comunicación más dentro de la plataforma, donde si bien se limita a usuarios que cuentan con una verificación, la intención de expandirlo a más personas puede maximizar todavía más los problemas presentes en la red social. Siempre y cuando, eso sí, esta característica logre tener un mínimo éxito. No obstante, todo apunta que será otra función que pronto quedará en el olvido.