Toda la información publicada en las últimas semanas por The Wall Street Journal sobre Facebook ha desatado una gran polémica en torno a cómo opera la compañía. Ahora, la exempleada de Facebook que decidió filtrar dichos documentos al citado periódico, ha decidido dar la cara en una entrevista en la que desvela aún más datos impactantes sobre la compañía. ¿Su nombre? Frances Haugen.

Haugen trabajó en Facebook como Gerente de Producto en el Equipo de Integridad Civil hasta mediados de 2021, cuando renunció a su cargo después de que la empresa de Mark Zuckerberg decidiera disolver ese departamento.

En la entrevista concedida a 60 minutes, la exempleada asegura, entre otras cosas, que en la empresa siempre tenían "conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para la propia Facebook". Sin embargo, siempre optaban por "sus propios intereses, como ganar más dinero".

Haugen también destacó, citando informes internos, que el algoritmo de la compañía –el que decide lo que aparece en el feed de cada usuario– tiende a mostrar Fake News y contenido relacionado con discursos de odio. Facebook, gracias a sus propias investigaciones, tiene conocimiento de ello, pero no hace nada para evitarlo porque resulta más beneficioso.

La desinformación o propagación de bulos, además, es más común en las regiones de habla no inglesa. Haugen asegura que Facebook "no se molesta" en contratar a investigadores en otros países para combatir las noticias falsas escritas en otros idiomas, y que la compañía siempre ha actuado como si fuera "imposible ampliar estos equipos". En algunos casos, según explicó Haugen, esta falta de control sobre la desinformación ha hecho que incluso muera gente.

Según la exempleada de Facebook, diferentes partidos políticos europeos también mostraron su desacuerdo con el nuevo algoritmo. Estos, al parecer, obligaban a adoptar posiciones políticas más extremas para que la plataforma muestre su contenido.

Nos estás obligando a tomar posiciones que no nos gustan, que sabemos que son malas para la sociedad. Sabemos que si no tomamos esas posiciones, no ganaremos en el mercado de las redes sociales.

Confirma Frances Haugen citando a una de las fuentes del sector de la política en Europa.