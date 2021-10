Apple y Google cuentan con un ecosistema propio entre plataformas y dispositivos. En Apple, iOS y iPadOS se llevan bien con macOS. En Google, Android y Chrome OS ofrecen cierta integración. Microsoft, por su parte, hace tiempo que abandonó el proyecto de Windows Phone, de manera que a Windows sólo le queda integrarse con iOS o con Android. Es más, podrás instalar apps de Android en Windows 11 y usarlas como una aplicación más de escritorio.

Volviendo a la competencia. Los Macs con procesador M1 pueden instalar aplicaciones de iOS y iPadOS. Los Chromebooks, también pueden instalar aplicaciones de Android. Y ahora es el turno de Windows. Al catálogo de aplicaciones propias, ahora se añadirán las disponibles para Android. Y todo ello con la colaboración de Amazon y de su Amazon Appstore.

Veamos en qué consiste la compatibilidad de Windows 11 con apps de Android. Cómo funciona. Qué tienes que hacer para usarla en tu PC y si hay letra pequeña.

50 aplicaciones Android para empezar

Puede que en el momento de leer estas líneas, todavía no puedas instalar apps de Android en Windows 11. Y es que esta característica no se ha implementado de entrada en Windows. Es una función que se incorporará, en principio, a partir de 2022.

Antes de su lanzamiento para todos los usuarios de Windows 11, la integración de Android en Windows 11 está disponible para quienes formen parte del programa Windows Insiders. Si es así, deberás instalar la beta de Windows más reciente.

Para inaugurar la integración de Android en Windows, Microsoft ha facilitado una primera selección de 50 aplicaciones, básicamente juegos, que encontrarás en la Tienda de Microsoft y que se instalan a através de la Amazon Appstore. Es más fácil de lo que pueda parecer.

Cómo instalar apps de Android en Windows 11

Microsoft y Amazon han unido fuerzas para que puedas instalar aplicaciones de Android en tu PC con Windows. Sin necesidad de emuladores como los populares BlueStacks o LDPlayer. En principio tú no tienes que hacer nada. Solamente tener Windows 11 instalado en tu ordenador.

A partir de ahí, cuando accedas a la Microsoft Store o Tienda de Microsoft en Windows 11, verás el catálogo de Windows mezclado con el de Android. Es decir, que lo mismo encuentras aplicaciones para Windows que para Android. En el primer caso, podrás instalar la aplicación o juego pulsando un botón. En el caso de Android, verás un botón indicando Obtener de Amazon Appstore. Al pulsar en el botón, se abrirá la tienda de Amazon. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Amazon y, finalmente, se iniciará la descarga e instalación.

Sin embargo, es posible que tengas que hacer alguna configuración previa si lo anterior no funciona o no se muestra como debería. Primero, activar la función Hyper-V de Windows 11. La encontrarás en los ajustes de Windows, desde Configuración > Aplicaciones > Funciones adicionales > Más funciones de Windows. Ahí deberás marcar la opción Hyper-V si no está marcada todavía. También tendrás que marcar la opción Virtual Machine Platform. En ambos casos, se abrirá una ventana nueva para realizar la instalación de los componentes necesarios.

Segundo paso previo, desde la Tienda de Microsoft tendrás que instalar la aplicación Windows Subsystem for Android with Amazon Appstore. Si no la encuentras, prueba con este enlace.

Cómo es la integración de Android y Windows

El secreto detrás de esta integración de apps de Android en Windows 11 está en el proceso Windows Subsystem for Android (WSA). Microsoft virtualiza Android en Windows a través de dicho proceso de manera transparente para el usuario. Tú solo tienes que instalar las aplicaciones. Windows se encarga del trabajo duro.

Esa integración, además de facilitar la instalación desde la Tienda de Microsoft, permite anclar las aplicaciones o juegos de Android en el menú de inicio, crear un acceso directo en el escritorio, ejecutarla al inicio de Windows, crear escritorios virtuales con esas aplicaciones, etc. Además, puedes copiar y pegar contenido entre las aplicaciones de Android y Windows.

En cambio, mientras que desde Windows tienes acceso a los archivos que manejes con las apps de Android, no ocurre así al revés. Las aplicaciones de Android no pueden acceder a los archivos de Windows, por seguridad.

Como toda virtualización o emulación, requiere de recursos del sistema, lo que significa que el PC rendirá menos que si no existiera dicha virtualización. En parte, estamos corriendo dos sistemas operativos a la vez. El nativo, Windows, y el virtual, Android. Es lo mismo que ocurre cuando ejecutas BlueStacks para usar Android o VirtualBox para usar Linux, por citar dos ejemplos. Pero si tu equipo puede ejecutar Windows 11 significa que tiene un hardware suficientemente potente para usar esta característica sin problemas.

Otro detalle a tener en cuenta. La configuración y permisos de las aplicaciones y juegos de Android se pueden cambiar desde la propia app o desde la herramienta Windows Subsystem for Android, que puedes encontrar buscando con el buscador de Windows. La segunda opción ofrece más elementos para personalizar, algunos de ellos para usuarios avanzados y que no es necesario tocar.

Instalar apps Android con su instalador APK

Una de las opciones más demandadas es la posibilidad de instalar apps de Android en Windows 11 a través de su APK en vez de depender de las tiendas oficiales. Una opción interesante para instalar aplicaciones no soportadas en las tiendas y para probar tu aplicación si eres desarrollador. Precisamente, para hacer esto posible tendrás que instalar previamente las SDK Platform-Tools para Windows, disponibles en este enlace.

Siguiente paso, activar el modo desarrollador desde la configuración avanzada de Windows Subsystem for Android. Como vimos antes, es el proceso que se encarga de virtualizar Android en Windows. La encontrarás desde el buscador de Windows. Una vez abierta la configuración, deberás activar el modo desarrollador pulsando en el botón correspondiente.

Finalmente, para instalar un APK deberás acudir a la línea de comandos. Primero, conectaremos con el Android Debug Bridge (ADB) ejecutando la orden adb.exe connect más la IP que aparece en la configuración de Windows Subsystem for Android, en el apartado Modo desarrollador. Segundo paso, instalar la APK propiamente con el comando adb.exe install y el nombre del APK. Deberás estar dentro de la carpeta del APK para realizar esta acción.