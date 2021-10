Cuando en marzo de 2019 Apple anunció el lanzamiento de Apple TV Plus, se cumplieron uno de esos rumores que unos meses antes parecían un tanto desorbitados.

Con una apuesta de fondo de referencia, encabezada por nombres como Steven Spielberg (quien tuvo sus opiniones no demasiado favorables hacia el streaming hasta entonces), J.J. Abrams, Ron Howard, o M. Night Shyamalan, Apple pareció desde el principio posicionarse como una plataforma donde la calidad iba a primar más que la cantidad. Tampoco les quedaba otra, dado su escasísimo catálogo de inicio en comparación a Netflix o Disney Plus.

Pero no fueron justo esos grandes nombres los que más han funcionado a Apple, sino el personaje de un entrenador de fútbol que le ha servido de vía de entrada en los premios para que ahora, cuando el servicio de Apple ha lanzado los primeros capítulos de su apuesta más ambiciosa hasta la fecha -Foundation-, y está a apenas unos meses de cumplir dos años, esté atravesando su mejor momento.

Las primeras entregas de la adaptación de la saga de Asimov ha recibido de forma mayoritaria críticas muy positivas, algo a lo que se suma el éxito de Ted Lasso a nivel de público y también de premios. Apple TV Plus fue junto con Netflix el gran nombre de los últimos premios Emmy, logrando 11 premios sobre 35 nominaciones y llevándose su comedia estrella 7 premios bajo el brazo, un récord para una serie de comedia que acaba de estrenar su segunda temporada.

Apple TV Plus es el primer servicio de streaming que logra un Emmy en solo dos años de historia

La serie que sigue los pasos de un entrenador de fútbol americano que sin demasiado concierto acaba dirigiendo a un equipo de fútbol en Inglaterra se llevó a casa los premios de Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia (Jason Sudeikis), Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia (Brett Goldstein) y Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia (Hannah Waddingham).

Hay un par de hitos importantes aquí: Apple TV Plus es el primer servicio de streaming que logra un Emmy en solo dos años de historia y Ted Lasso es la primera comedia que gana el premio en su categoría nacida directamente en una plataforma.

Apple TV Plus: 20 millones de suscriptores de pago tras regalarlo a todo el mundo

Sin embargo, aunque ahora las cosas parezcan ir viento en popa para la empresa de Cupertino con su servicio, las dudas no eran infundadas. Apple comenzó ofreciendo un año entero de acceso a la plataforma gratis para aquellos que compraran un iPhone, un Mac o un producto de cierto rango de precios de su marca.

Este julio, Apple puso fin a estas pruebas gratuitas tan masivas y recortó el periodo a tres meses. Después de eso, Apple TV Plus cuesta 4,99 dólares al mes en Estados Unidos y el mismo importe en euros en España.

Por eso, frente a los más de 200 millones de suscriptores de Netflix, siempre ha existido la duda sobre cuántos usuarios (y sobre todo de pago, tenía Apple TV Plus). Hace unos meses, un reporte de The Information por parte de fuentes internas hablaban de 40 millones de usuarios de los que 20 millones eran de pago. De forma más reciente, y en medio del secretismo de números que rodea toda las streaming wars, Apple reconoció a una asociación sindical canadiense que contaba con 20 millones de suscriptores entre Estados Unidos y Canadá.

Sin la necesidad de perseguir a Netflix

Apple

¿Son muchos o pocos? Son pocos comparados con los grandes nombres, pero una cifra que puede ser relativamente aceptable si se compara por ejemplo con los 70 millones de usuarios que tenía en julio HBO Max en Estados Unidos. Y, lo que es más importante, dentro de la industria, ni si quiera Disney tiene tanto pulmón económico como lo tiene la empresa más valiosa del mundo.

Apple, al contrario que Netflix no tiene en la plataforma su producto principal ni si quiere por asomo. Tampoco Disney a pesar de su peso cada vez mayor. De hecho, si a nivel económico tuviéramos que buscar una comparación, Apple TV Plus se asemeja mucho más a Prime Video que a cualquier otra plataforma en su encaje empresarial.

Desde el punto de vista económico, ninguna plataforma puede gastar tanto como Apple

Desde el punto de vista económico, como decimos, nadie puede gastar más que Apple, aunque los jefes de sus estudios, Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, no han tirado el dinero a la ligera. Hasta ahora, el presupuesto anual de contenidos del Apple TV Plus ha rondado los 6.500 millones de dólares. Una cantidad ínfima comparada con la de Netflix (17.000 millones de dólares) y por detrás de Amazon Prime Video (9.000 millones de dólares), que superaron a Apple en 2021.

En otras palabras, el servicio de Apple da pérdidas y tiene un respaldo para seguir haciéndolo mientras invierte en futuras producciones que apuntan a tener un gran impacto como parece que serán tras Fundación, Invasion, su serie sobre invasiones extraterrestres, y la película también de ciencia-ficción con Tom Hanks Finch.

¿Qué rol ocupa entonces Apple TV Plus dentro de Apple?

Gracias a esto, la paciencia parece ser la virtud favorita de Apple y se refleja en su cuidadosa selección en el desarrollo de contenidos. Su biblioteca se construye enteramente con originales, sin ninguna programación de catálogo preexistente.

Esta estrategia parece estar funcionando a la hora de ganar repercusión al menos. Según la empresa de análisis Parrot Analytics, Apple TV Plus ha visto crecer la demanda de audiencia de sus series originales, a nivel global, a la par que plataformas como HBO Max y Disney Plus. Ted Lasso es su serie emblemática, pero The Morning Show también está funcionando según su análisis (que combina interés en búsquedas y con distintos patrones), además de otras series como See con Jason Momoa o For All Mankind.

La estrategia de Apple es comparada muchas veces con la de HBO en su formato de cable original. Pocas series, pero cuidadas hasta marcar su propio sello. La pregunta no es quizá si acertará, sino cuánto dinero está dispuesta Apple a quemar en su servicio hasta que llegue a ser rentable por sí solo. Por ahora, no parece tener prisa.