Twitter sigue dando pasos hacia delante. En una reunión telemática en la que ha participado Hipertextual, la compañía estadounidense ha anunciado diversas novedades relacionadas con las criptomonedas, los NFTs y el impulso a los creadores.

La primera de las novedades anunciada por la compañía es que las propinas de Twitter estarán disponibles, a partir de hoy, en todo el mundo. Por el momento, únicamente en iOS, aunque aseguran que también llegará a Android en no mucho. El anuncio, no obstante, no queda ahí. Twitter también ha anunciado que será posible enviar propinas a los creadores mediante Bitcoin u otras criptomonedas, un área en el que Jack Dorsey, el máximo responsable de la compañía, ha mostrado bastante interés. Esta opción también estará disponible globalmente a partir de hoy.

En paralelo, la compañía ha anunciado el interés en implementar verificación de NFTs, aunque no han detallado específicamente cómo funcionará este sistema. También han mostrado interés en impulsar a los creadores de contenido en Twitter mediante un nuevo programa que consistirá en proporcionar recursos (incluyendo técnicos o de marketing) a aquellas personas que generen contenido recurrentemente en la plataforma. Esto, sin embargo, está todavía en una fase temprana, por lo que más detalles se darán a conocer en el futuro.

Twitter no cesa de implementar funciones nuevas

Photo by Christian Lue on Unsplash

Twitter también ha hecho énfasis en otras características que la compañía ha anunciado durante los últimos meses, como las newsletters, los super follows o los espacios de pago (Ticketed Spaces). Todas ellas están enfocada en algo en lo que la compañía parece estar bastante interesada: ayudar a los creadores a monetizar los contenidos que crean y comparten en la red social.

La red social, por último, ha dedicado espacio a las comunidades, que llegarán antes de que termine el año al público. Esta nueva función permitirá a las personas conversar sobre temas específicos, en sus propios términos, bajo unas normas determinadas y moderadas por ciertas personas. Una nueva forma de interactuar en la red social que va más allá de la convencional.