El público espera ansioso el arribo de la Steam Deck, después de su auspiciosa presentación el pasado julio. La consola portátil es uno de los lanzamientos más anticipados de 2021, y ahora se conocieron más detalles sobre su uso y funcionamiento. Valve incorporó una sección de preguntas frecuentes (FAQ) en el sitio web del gadget, y la utilizó para responder las principales consultas del público. Así, oficializó algunas de las presunciones que surgieron en los últimos meses, y también un puñado de datos nuevos.

Como ustedes saben, la Steam Deck es básicamente un ordenador. Esto abre un abanico de posibilidades muy grande, no solo por la capacidad propia del hardware, sino también del software. La consola ejecuta SteamOS, pero los usuarios pueden instalar otros sistemas operativos. Hasta aquí, nada nuevo. Lo que sí ha confirmado Valve es el soporte para multi-boot; esto significa que se puede elegir qué SO utilizar al momento de encender el equipo. Pero eso no es todo, ya que también soporta el booteo desde una tarjeta microSD. Sin dudas, los jugadores van a tener mucho para experimentar en la BIOS.

Otro dato interesante que han oficializado los creadores de la Steam Deck es que la consola se puede utilizar como mando para jugar desde un ordenador. Para esto solamente se debe conectar con el PC a través de Remote Play. Tomando en cuenta la variedad de botones, gatillos, sticks y trackpads que incluye, es lógico que se brinde esta posibilidad, que seguro le resultará de agrado a muchos gamers.

¿Qué ocurre con el soporte para cascos de realidad virtual? Se sabe que la Steam Deck es compatible con todo tipo de periféricos de terceros, incluidos los mandos para simuladores de vuelo. Pero en el caso específico de los headset de VR, Valve mencionó que la consola es técnicamente compatible con los que fueron desarrollados para PC, pero que "no ha sido optimizada para experiencias de realidad virtual".

La Steam Deck llega con un sinfín de opciones para los usuarios

Queda claro que el público seguirá descubriendo funciones y posibilidades de la Steam Deck con el correr de los días de uso. De todos modos, los creadores de la consola dejaron en claro un par de datos puntuales antes de que llegue a manos de los compradores. Por un lado, no soportará el uso de una GPU externa; y por el otro, no habrá diferencias de rendimiento cuando se la conecte al Dock para jugar en un televisor, en comparación con el uso portátil.

La Steam Deck comenzó a ser probada por los desarrolladores de videojuegos en los últimos días. Las primeras impresiones del dispositivo han sido muy positivas, con muchos estudios remarcando el buen funcionamiento "desde el vamos" para muchos de sus juegos. Esto significa que solo deben incluir adaptaciones menores, que en muchos casos están más relacionadas al uso de los mandos de la consola que a una cuestión de performance.