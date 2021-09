Los Premios Nobel 2021 están a la vuelta de la esquina. El lunes, 4 de octubre, conoceremos el de Medicina, el martes el de Física y el miércoles el de Química. Después, el jueves conoceremos al ganador del galardón de Literatura, el viernes el de la Paz y el lunes 11 el de economía. Pero centrándonos en el primero, este año es inevitable pensar que es posible que lo ganen algunos de los desarrolladores de las vacunas del coronavirus.

No sería para menos, pues nos han sacado de un aprieto muy gordo, aunque aún haya quien no quiera verlo. Sí, es cierto que aún no hemos salido del todo, pero la situación sería muchísimo peor si no hubiésemos podido vacunarnos aún. Precisamente por eso es tan importante recordar que aún hay una gran parte del mundo sin vacunar y que ellos lo merecen tanto como nosotros.

Pero, volviendo a los Premios Nobel 2021, ¿es posible que lo ganen los científicos detrás de las vacunas del coronavirus? Pues sí, podría ser, aunque de momento ni siquiera es posible saber si están nominados. No olvidemos que las nominaciones tardan 50 años en hacerse públicas. Tendremos que esperar hasta 2071 para saberlo. Mientras tanto, puesto que hay tiempo de sobra, veamos otros nombres que se encuentran en las quinielas.

Premios Nobel 2021 de medicina: más allá de las vacunas del coronavirus

Como cada año, la consultora Clarivate Analytics ha desarrollado su lista de posibles candidatos a los Premios Nobel 2021, basándose en las investigaciones que más citas en estudios científicos han recibido en el último año. En el caso del galardón de Medicina, se señala a un investigador en solitario y dos parejas.

Un científico en solitario y dos parejas son los candidatos de la quiniela de Clarivate de este año al Premio Nobel de Medicina

El primero es Jean-Pierre Changeux, Profesor Emérito en el Collège de France y el Institut Pasteur de París e investigador de la Universidad de California en San Diego. En cuanto al motivo por el que podría obtener el premio, serían “sus contribuciones a nuestra comprensión de los neurorreceptores y especialmente la identificación del receptor nicotínico de acetilcolina y sus propiedades alotéricas”. Estos receptores controlan la transmisión de señales neuromusculares, además de modular otros muchos circuitos neuronales. Por eso, su conocimiento ha sido un gran avance, especialmente porque son un gran objetivo farmacológico en el que tienen la vista puesta muchas investigaciones.

También podrían ser candidatos para los Premios Nobel 2021 de Medicina Tadamitsu Kishimoto y Toshio Hirano. Ambos pertenecen a la Universidad de Osaka, aunque este último también es Presidente del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Radiológica y Cuántica de Japón. Ambos podrían estar nominados por “el descubrimiento de la interleucina-6 y la descripción de sus acciones fisiológicas y patológicas”. La interleucina-6 desarrolla funciones muy importantes en el sistema inmunitario, de modo que su hallazgo ha permitido el desarrollo de fármacos capaces, por ejemplo, de regular la respuesta inflamatoria frente a infecciones, evitando que sea demasiado elevada. Ha sido, sin duda, un gran descubrimiento.

Y, para terminar, también han recibido muchas citas este año Karl M. Johnson, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y la Universidad de Nuevo México, y Ho Wang Lee, de la Universidad de Corea del Sur y la Academia Nacional de Ciencias de este mismo país. En su caso, podrían recibir el premio por “la identificación y aislamiento del virus Hantaan (hantavirus), agente de la fiebre hemorrágica con síndrome renal”.

Este es un patógeno del que se ha hablado mucho en el último año y medio. Posiblemente porque conocer casos de infecciones por hantavirus avivó el miedo a una pandemia desconocida que ya había sembrado el SARS-CoV-2. Sin embargo, se trata de una familia de virus más que conocida, gracias a estos científicos. Y conocerlos tan bien es vital para evitar infecciones, de ahí que se considere un hallazgo más que merecedor de uno de los Premios Nobel 2021 en caso de que no sean las vacunas del coronavirus las protagonistas.

¿Qué pasa con las vacunas del coronavirus?

Apenas unas semanas antes del anuncio de los Premios Nobel 2021, tuvo lugar la entrega de otro premio médico, conocido popularmente como “El Nobel de Estados Unidos”.

El conocido como Premio Nobel de Estados Unidos sí que lo han ganado dos desarrolladores de las vacunas del coronavirus

Este año lo han recibido los doctores Drew Weissman y Katalin Karikó, de la Universidad de Pensilvania. Ambos se encuentran detrás del desarrollo de la tecnología del ARN mensajero en la que se basan las vacunas del coronavirus de Pfizer y Moderna. ¿Es esta la antesala de algo aún mayor? No lo sabemos.

Es importante recordar que los galardones de la Academia Sueca no se entregan necesariamente a científicos que han desarrollado sus investigaciones en ese año. A veces, de hecho, se trata de investigaciones que tuvieron lugar muchos años atrás, aunque su repercusión positiva siga vigente en la actualidad.

Por eso, si bien está claro que cualquier de los desarrolladores de las vacunas del coronavirus son merecedores del Premio Nobel de Medicina, podría ser que, si lo reciben, no sea este año. O quizás sí. Esa es una de las cosas que hacen tan mágico el día de la entrega del Nobel. Que cualquier cosa puede pasar. Pronto lo sabremos. Mientras tanto, solo nos quedan las quinielas.