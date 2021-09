Lo que ya era un secreto a voces desde hace meses finalmente se hizo oficial. Sony volvió a salir de compras y adquirió Bluepoint Games, el estudio con sede en Austin (Texas) responsable de los remakes de Shadow of the Colossus y Demon's Souls. Con este movimiento, la empresa pretende reforzar aún más la biblioteca exclusiva de la PlayStation 5. Esta estrategia es clave para salir victorioso en la nueva generación.

Sin duda, PlayStation Studios suma a un equipo creativo con mucho talento. También es cierto que la relación entre ambas compañías era bastante sólida desde hace años. Bluepoint Games también desarrolló las remasterizaciones de God of War y God of War II (God of War Collection). Además, le dio una segunda vida a Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid: Peace Walker a través de Metal Gear Solid: HD Collection, que vio la luz en la PS3 durante 2011. Más recientemente, se encargaron de Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Introducing the next member of the PlayStation Studios family… pic.twitter.com/mRDLD5KwDM — PlayStation (@PlayStation) September 30, 2021

"Con cada uno de sus proyectos, Bluepoint ha elevado el listón del apartado visual y la jugabilidad, y la vasta experiencia del estudio en la construcción de mundos y la creación de personajes será una gran ventaja para las futuras propiedades de PlayStation Studios", mencionó Hermen Hulst, máximo responsable de PlayStation Studios.

Por su parte, Marco Thrush, presidente de Bluepoint Games, expresó lo siguiente: "PlayStation tiene un catálogo de juegos icónico y para nosotros no ha habido nada mejor que llevar algunas obras maestras del gaming a los nuevos jugadores. Formar parte de PlayStation Studios permite a nuestro equipo elevar aún más el nivel de calidad y crear experiencias todavía más impactantes para la comunidad de PlayStation. Gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de los años, estamos ansiosos por ofrecerles más juegos increíbles en este próximo capítulo de Bluepoint Games."

PlayStation no cierra la cartera

¿Cuál será el primer proyecto de Bluepoint Games bajo el paraguas de PlayStation? Todavía no hay información al respecto, pero desde hace un par de años se rumora un remake de Metal Gear Solid.

Bluepoint Games se una a las múltiples adquisiciones que PlayStation ha realizado este año. El pasado junio compraron Housemarque, creadores de Returnal. Un mes después hicieron lo propio con Nixxes Software, un estudio especializado en ports para PC. Después abrieron la cartera por Firesprite, un equipo que ahora tiene más de 250 empleados.