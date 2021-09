Tuvo que pasar casi un año para que Sony volviera a celebrar un evento centrado en las novedades que se aproximan a la PlayStation 5. De hecho, esta es la primera presentación importante tras el lanzamiento de la consola en noviembre del año anterior, pues el State of Play del pasado julio dio espacio a títulos que, en su gran mayoría, ya conocíamos. Además, claro, el público quiere ver los grandes exclusivos que se mantienen en secreto.

Es por esta razón que los focos de la industria, principalmente los de la comunidad PlayStation, están puestos sobre el esperado showcase de 2021. Lo anterior no debería sorprender a nadie, pues seguimos en la etapa de despegue de una nueva generación de consolas. Los propietarios de la PlayStation 5, así como los potenciales compradores, pretenden conocer la oferta jugable de la plataforma para el futuro próximo.

Desde luego, hay rumores y teorías circulando en internet desde hace días, aunque Sony ha logrado mantener en secreto sus mayores anuncios. Así pues, nos asignamos la tarea de recopilar todas las novedades del showcase de la PlayStation 5 en un mismo lugar. Toma en cuanta que esta publicación se mantendrá en constante desarrollo conforme avance la presentación.

Remake de Star Wars: Knights of the Old Republic

Sony anunció el Remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, que aparentemente será exclusivo de las consolas PlayStation y PC. Su desarrollo está a cargo del estudio Aspyr, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Project EVE

Project EVE es un RPG que fue anunciado en 2020, sin embargo, durante el showcase de la PlayStation 5 nos mostraron un tráiler con gameplay. El juego está siendo desarrollado en Corea del Sur.

En desarrollo...