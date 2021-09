Durante el pasado junio, Amazon Prime Video arrancó la campaña de promoción de The Boys, temporada 3, con una serie de vídeos que revelan la situación de algunos personajes tras el épico final de la segunda temporada. Estos adelantos, además, parodian a uno de los canales más polémicos de Estados Unidos: Fox News.

En la entrega correspondiente a septiembre, el noticiero Vought News Network, un programa de propaganda enteramente controlado por Vought International, nos deja ver las tensiones que existen entre el gobierno y los superhéroes. Las autoridades discuten las restricciones que deberían tener estas figuras, sobre todo después de los escándalos que han protagonizado últimamente.

Sin embargo, quizá lo más interesante del teaser de The Boys es la burla a los servicios de vídeo en streaming. De hecho, siendo más específicos, pareciera que va dirigido directamente contra Disney Plus. Y es que en pantalla aparecen Homelander, Starlight, A-Train, entre otros, promocionando Vought+, una plataforma que ofrece todo tipo de contenidos. Desde el noticiero Vought News Network cuya información es "confiable", hasta secciones de deportes y las habituales películas con historia aspiracional.

The Boys, la sátira de Amazon

De antemano sabemos que los responsables de la serie no se tocan el corazón cuando es momento de cargar contra situaciones del mundo real. Después de todo, The Boys es también una sátira que deja en evidencia lo peor de la humanidad, sobre todo de Estados Unidos. Las primeras dos temporadas tuvieron múltiples referencias a los problemas de dicho país y los nuevos episodios seguirán la misma línea.

Amazon todavía no confirma la fecha de estreno de la tercera temporada de The Boys, no obstante, mantienen la promesa de lanzarla antes de finalizar el año. Sin lugar a dudas, es una de las series más esperadas para el segundo semestre de 2021.

El reparto de la tercera temporada de The Boys está conformado por Jack Quaid (Hughie), Karl Urban (Billy Butcher), Erin Moriarty (Starlight), Antony Starr (Homelander), Dominique McElligott (Queen Maeve), Chace Crawford (The Deep), Laz Alonso (Marvin), Jessie T Usher (A-Train), Karen Fukuhara (Kimiko) y Giancarlo Esposito (Stan Edgar). No debemos olvidar que recientemente anunciaron los fichajes de Sean Patrick Flanery (Gunpowder), Nick Wechsler (Blue Hawk) y Miles Gaston Villanueva (Supersonic).