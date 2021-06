Si no surgen problemas inesperados, la tercera temporada de The Boys verá la luz a finales del presente año en Amazon Prime Video. Aunque los detalles clave de los nuevos episodios se mantienen en secreto por razones obvias, los medios de Hollywood poco a poco se hacen eco de más detalles sobre la esperada producción. Hoy te daremos a conocer a tres "superhéroes" que debutarán en la temporada 3; incluso a los actores responsables de interpretarlos.

De acuerdo a la información de The Wrap, Gunpowder, Blue Hawk y Supersonic son los nuevos superhéroes que aparecerán en la tercera temporada de The Boys. Gunpowder será interpretado por Sean Patrick Flanery; Blue Hawk por Nick Wechsler y, finalmente, Supersonic por Miles Gaston Villanueva. Ojo a este último, porque aparentemente será la ex pareja de Starlight, así que su rol a lo largo de los próximos capítulos sería importante.

Flanery (Gunpowder), Wechsler (Blue Hawk) y Villanueva (Supersonic) | Imagen de 'The Wrap'

Por otra parte, si has tenido la oportunidad de leer los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, sabrás que Gunpowder es otro villano. Ahora bien, desconocemos si respetarán o no el arco narrativo de la novela gráfica. La realidad es que los responsables de The Boys se han tomado algunas libertades creativas en la adaptación televisa, entonces es demasiado pronto para anticipar cómo gestionarán a los tres personajes.

Si Amazon sigue el mismo calendario de anuncios del año anterior, es muy posible que los primeros detalles oficiales de la temporada 3 se den a conocer en cuestión de semanas. La única pista que tenemos es una foto publicada por Eric Kripke, showrunner de The Boys. Durante enero, dejó entrever que la serie explorará los sucesos de Herogasm. "Desde el primer día, todos me desafiaron a hacer este episodio. Desafío afrontado", declaró.

¿Qué demonios es Herogasm? En los cómics de The Boys, Herogasm nos cuenta cómo Homelander y otros "superhéroes" anuncian que abandonarán la Tierra para enfrentar una amenaza alienígena. Sin embargo, todo se trató de una farsa. La realidad es que la agrupación huyó a una isla paradisiaca para disfrutar los excesos de su desenfrenada vida. Alcohol, drogas y sexo fueron parte de su celebración. La famosa pandilla de Butcher aprovecha la ocasión para intentar exhibirlos. ¿Veremos un episodio de The Boys dedicado a Herogasm? Posiblemente. No debemos olvidar, además, que en camino viene un spin-off.