Entre las series más esperadas para el segundo semestre del año se encuentra, sin duda, la temporada 3 de The Boys. El rodaje avanza a buen ritmo pese a la pandemia y, aparentemente, no habrá problemas para estrenarla durante el periodo contemplado. Amazon conoce la expectación que rodea al contenido y planea mantenerla viva hasta el estreno. Es por esta razón que han liberado el primer y peculiar avance.

El adelanto en cuestión, por desgracia, no muestra escenas de la tercera temporada de The Boys. Se trata de un clip del noticiero Vought News Network, desde el cual la conocida empresa revela información sobre diversos personajes, entre ellos Homelander y Hughie. Seguramente podrás identificar que la cápsula informativa es, además, una parodia a Fox News, un canal que fue duramente criticado en Estados Unidos por su cercanía con Donald Trump.

Cameron Coleman, presentador del noticiero, explica que Homelander se mantiene en silencio tras el "desafortunado" destino de su pareja sentimental, Stormfront. Recordemos que la villana muere durante el episodio final de la segunda temporada de The Boys. De igual manera profundizan en el tema de permitir a los "superhéroes" involucrarse en operaciones militares de Estados Unidos. En lo que corresponde a Hughie, el programa se refiere a él como criminal y deja entrever que el gobierno lo está protegiendo.

La propaganda al servicio de Vought International

Como puedes ver, se trata de un noticiero con propaganda de Vought International. La empresa pretende salvar su imagen y aprovechar cualquier herramienta a su alcance para ocultar sus verdaderas prácticas. La idea de la producción de The Boys es que Vought News Network haga un enlace narrativo entre los sucesos de la segunda temporada y la tercera, por lo que lanzarán más vídeos de VNN cada día 7 de los próximos meses.

"Cada uno tendrá siete historias por episodio más un comercial. Además, el presentador de VNN, Cameron Coleman, quien es interpretado por Matthew Edison, también será el anfitrión de VNN en la temporada 3 de la serie", mencionó Amazon. Por su parte, Eric Kripke, showrunner de The Boys, explicó lo siguiente a The Wrap: "Desde el comienzo de The Boys, hemos visto el brazo propagandístico de Vought. Me refiero al canal de noticias, VNN. Vamos a profundizar en esos patriotas justos y parciales [diciéndolo irónicamente] la próxima temporada, así que como adelanto, presentaremos "Seven on 7" con la estrella más grande de VNN, Cameron Coleman".

Si eres fan de The Boys, el propio Kripke recomienda ver todos los episodios de "Seven on 7", ya que su información formará parte del canon de la serie. Recuerda que hace un par de semana te dimos a conocer los tres nuevos superhéroes que aparecerán en la tercera temporada.