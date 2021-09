Se cuenta que mientras encontraban a Lucy, el fósil mejor conservado de una Australopithecus afarensis, sonaba en la radio la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los británicos The Beatles. Y por eso decidieron apodarla con este nombre. Ahora, una misión de la NASA también llevará este nombre y su objetivo será estudiar los asteroides troyanos de Júpiter. El lanzamiento de la misión Lucy está previsto para el sábado 16 de octubre. Y es la primera vez que la NASA envía una misión para estudiar un grupo de fósiles planetarios.

Para ello, la sonda deberá viajar once años y medio hasta Júpiter. Una vez allí sobrevolará hasta ocho cuerpos de este tipo. En principio estaba previsto que visitara siete asteroides troyanos; pero recientemente se ha encontrado una luna en uno de ellos. Por este motivo, la misión ha terminado ampliándose, según ha señalado la doctora Adriana Ocampo, directora científica de la misión, en una rueda de prensa realizada este jueves en Madrid.

"Es la primera vez que la NASA va al espacio profundo solo con energía solar" Adriana Ocampo, directora científica de la misión Lucy de la NASA

Esta es, además, la primera vez que una sonda irá tan lejos solo con energía solar: "Es la primera vez que la NASA va al espacio profundo solo con energía solar", ha señalado la investigadora. En palabras de Ocampo, las celdas creadas para captar la energía solar en esta misión serán un retorno del conocimiento para la sociedad; ya que gracias a esta investigación se ha mejorado esta tecnología. "Las celdas están cosidas a las velas de la nave", ha añadido la reconocida investigadora.

¿Qué son los asteroides troyanos de Júpiter?

Estudiar los asteroides troyanos nos puede ayudar a entender cómo se formó el sistema solar. Además, si tenemos un poco de suerte, también podría ayudarnos a responder a una de las grandes preguntas que se hace la ciencia: ¿cómo llegó la molécula del agua hasta la Tierra? ¿Y el resto de biomoléculas necesarias para la vida?

También sabemos que para que aparezca la vida necesitamos tres cosas: una fuente de calor, en este caso nuestro Sol; moléculas orgánicas y el agua en estado líquido. Estas respuestas podrían estar en estos asteroides troyanos y por esto es tan importante la exploración que quiere hacer la NASA.

La misión Lucy estuadiará los 'ladrillos' del sistema solar

Pero ¿qué son los asteroides troyanos? Estos cuerpos son los que se encuentran en los puntos de Langrange 4 y 5 de Júpiter. Estas zonas de los planetas son muy estables. De hecho, en el punto L2 es donde enviarán la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y la Agencial Espacial Canadiense (CSA) al telescopio espacial James Webb el próximo mes de diciembre; si todo sale según lo planeado.

Estos asteroides son como los ladrillos que sobran después de construir una casa, que además se han mantenido casi intactos desde que se construyó el sistema solar. Con ellos se puede saber qué materiales había cuando aparecieron los planetas. De ahí que la misión Lucy pueda ayudar a descubrir cómo surgió la vida en la Tierra.

"Lo que la NASA explora es patrimonio de la humanidad", ha comentado Ocampo. Y es que, al final, entender cómo llegamos hasta aquí es una de las grandes preguntas que se hace la ciencia. También la filosofía; pero vayamos paso a paso. Responder preguntas a veces es más complejo de lo que parece y la vida, ya de por sí, lo es mucho. ¿Tendremos una respuesta gracias a la misión Lucy? Hasta 2033 no llegará a su destino; así que lo que tenga que descubrir todavía no podemos avanzarlo. Pero seguro que ayudará a los científicos a entender mejor el sistema solar.