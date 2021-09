El lanzamiento del telescopio espacial James Webb vuelve a retrasarse; la fecha prevista ahora es el 18 de diciembre. La fecha que se estaba barajando, aunque todavía no estaba del todo confirmada, era el 31 de octubre. Ahora, el telescopio tendrá que esperar hasta el último mes del año para surcar el cielo. Pero ¿por qué se ha retrasado esta vez?

La nueva fecha no se encuentra, por poco, dentro de la horquilla marcada por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) para el lanzamiento del James Webb; que oscilaba entre mitad de octubre y principios de diciembre. Aunque se trata de una misión conjunta de la NASA, ESA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), es el grupo europeo el que llevará a cabo el lanzamiento desde el puerto espacial de Kurú, en la Guayana Francesa.

El lanzamiento está ahora programado para el 18 de diciembre y se realizará desde el puerto espacial de Kurú, en la Guayana Francesa

"Ahora conocemos el día por el que miles de personas han estado trabajando durante muchos años y que millones de personas en todo el mundo esperan con impaciencia", dijo Günther Hasinger, director de ciencia de la ESA, en un comunicado de la agencia. "El telescopio James Webb y su vehículo de lanzamiento Ariane 5 están listos, gracias al excelente trabajo de todos los socios de la misión. Estamos deseando ver los últimos preparativos para el lanzamiento en el puerto espacial europeo".

El problema no es el telescopio James Webb

Pero ¿cuál es el problema? El Telescopio Espacial James Webb en sí mismo no es el problema; está preparado para salir desde Estados Unidos, ya ensamblado, hasta Kurú. El problema viene por el lanzamiento de Ariane 5, la nave que lo llevará al espacio. El pasado 30 de julio, el cohete volaba por primera vez después de casi un año sin actividad. Y aunque no hubo problemas con el vuelo; sí vieron anomalías en el morro del cohete, según Space.com. Ahora, tendrán que hacer un nuevo vuelo a finales de este mes para comprobar que los arreglos que han hecho son adecuados y que no hay sorpresas con el lanzamiento del telescopio James Webb.

No es la primera vez que el lanzamiento de este telescopio se retrasa. De hecho, en las misiones espaciales relacionadas con satélites, e incluso con astronautas, es normal que las fechas puedan cambiar. De hecho, ya hubo un retraso el pasado año debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, el James Webb lleva varios años de retraso y los investigadores están deseando que comience a hacer ciencia.

Tras el lanzamiento, el telescopio Webb estará alrededor de un mes viajando hasta llegar al Punto de Lagrange 2 (L2), el lugar desde el que observará el universo. Este lugar está a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra; por lo que el viaje no será nada fácil. El telescopio pesa 6.200 kilos y habrá costado 9.000 millones de dólares.

No importa cuántos retrasos haya en el lanzamiento del telescopio espacial James Webb porque la ciencia que hará, si no hay ningún percance que lo impida, será fascinante. Tanto para los científicos como para el público general.