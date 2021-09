Si no han visto más de una vez sus entregas, a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel les puede parecer que la organización criminal que dirige Xu Wenwu (Tony Leung), el verdadero Mandarín, en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (Destin Daniel Cretton, 2021) supone una novedad para la saga. Pero, como bien nos ha recordado el episodio “What If... Killmonger Rescued Tony Stark?” (1x06) de ¿Qué pasaría si…? (Ashley C. Bradley, desde 2021), no lo es ni por asomo.

‘Iron Man’

La primera ocasión en que supimos de la misma se encuentra lejos de la aventura sobre Shang-Chi y no se hizo esperar nada: en la secuencia inicial de Iron Man (Jon Favreau, 2008), cuando uno de sus grupos, encabezado por Raza Hamidmi Al-Wazar (Faran Tahir), intercepta y ataca al convoy de Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Afganistán, secuestrándole a continuación. Obadiah Stane (Jeff Bridges) está conchabado con ellos para que asesinen al hijo de Howard Stark (John Slattery) y apoderarse de su compañía.

Los Diez Anillos quisieron obligar al futuro superhéroe de Marvel a construir un misil Jericó para ellos, por lo que el ingeniero genial aprovecha para fabricar el Reactor Arc miniaturizado que se puso en el pecho luego y que determinaría su destino universal. La metralla de una bomba le había herido y se había alojado demasiado cerca de su corazón y, mediante una serie de procedimientos con el doctor Ho Yinsen (Shaun Toub), el otro cautivo, semejante aparato le mantiene con vida.

Por supuesto, Tony Stark escapa con su primera armadura, el Mark I, y algo después les vence con el Mark III en Gulmira, una de las localidades afganas que los Diez Anillos habían tomado. Más tarde, Raza Hamidmi Al-Wazar y los hombres que le quedan se reúne con Obadiah Stane para intentar acordar que le proporcione al grupo terrorista un ejército de armaduras como las de Iron Man, pero este último les traiciona y asesina.

‘Iron Man 2’, ‘Iron Man 3’ y ‘All Hail the King’

Marvel Studios

En Iron Man 2 (Favreau, 2010), el señor Nick Fury (Samuel L. Jackson) envía a los SEAL a que aborden un barco de los Diez Anillos en el puerto yemení de Adén. Pero Tony Stark se ocupa del asunto mucho mejor. Y, un tiempo después, uno de los terroristas le echa un cable a Ivan Vanko (Mickey Rourke) para que acuda a Mónaco y se vengue del hijo de Howard Stark, quien deportó a su padre, Anton (Evgeniy Lazarev), a la Unión Soviética por los mismos tejemanejes de Obadiah Stane. Pero Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), la Viuda Negra de Marvel, arruina sus planes abyectos.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic.

Por otro lado, el empresario Aldrich Killian (Guy Pearce) urde una estratagema en Iron Man 3 (Shane Black, 2013) para ocultar que sus experimentos con Extremis, una técnica de manipulación genética con nanotecnología, están causando grandes explosiones. Y lo que se le ocurre es apropiarse de la identidad de los Diez Anillos, contratando al actor Trevor Slattery (Ben Kingsley) para que interprete al Mandarín, y hacer creer al mundo que sus desastres se deben a ataques terroristas. Tony Stark le desenmascara y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) y él le derrotan.

Aldrich Killian asegura antes que él es el verdadero Mandarín, pero en el corto All Hail the King (Drew Pearce, 2014), el periodista Jackson Norris (Scoot McNairy) entrevista a Trevor Slattery en la cárcel y, en cierto momento, se descubre que pertenece a los Diez Anillos y que el Mandarín real ha organizado una operación para el secuestro del artista y que responda ante él por suplantarle.

‘Ant-Man’, ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’ y ‘¿Qué pasaría si…?’

Disney Plus

En Ant-Man (Peyton Reed, 2015), los Diez Anillos y HYDRA se alían para adquirir el traje Yellowjacket que Darren Cross (Corey Stoll) ha diseñado en Pym Technologies, la compañía del doctor Hank Pym (Michael Douglas) que controla, y las partículas Pym, capaces de aumentar y reducir la masa, la fuerza y la densidad. Pero Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dyne (Evangeline Lilly) y el propio Hank evitan la compra ilegal y acaban con Cross y los terroristas habituales de Marvel.

La historia de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, por otra parte, no consiste solo en el surgimiento del protagonista como superhéroe, sino también en explicar el origen del milenario grupo ahora terrorista gobernado desde siempre por su padre, Xu Wenwu (Tony Leung), el temible Mandarín; de su enfrentamiento con Shang-Chi por el peligro de que escape el Morador de la Oscuridad, que consume las almas de sus víctimas, en Ta Lo, el mundo de la madre difunta, Li (Fala Chen), y su hermana Ying Nan (Michelle Yeoh); y de la forma en que Xu Xialing (Meng’er Zhang) hereda la jefatura de los Diez Anillos.

Por último, en el mencionado episodio “What If... Killmonger Rescued Tony Stark?” de ¿Qué pasaría si…?, el villano Eric Killmonger (Michael B. Jordan), a quien conocimos en Black Panther (Ryan Coogler, 2018), salva a Tony Stark de la acometida de los Diez Anillos, por lo que estos no le secuestran y no confecciona su Reactor Arc miniaturizado ni el Mark I ni, entonces, se convierte en Iron Man que tan buenos ratos no ha hecho pasar en el Universo de Marvel.