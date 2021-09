Después de mucho tiempo de espera, Ufotable finalmente dio a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la popular adaptación del maga creado por Koyoharu Gotōge. Será a partir del próximo 5 de diciembre cuando los millones de fans del anime podrán volver a disfrutar la aventura de Tanjiro. La historia de los nuevos episodios, por supuesto, seguirá el arco de Distrito de Entretenimiento —o Distrito de la Luz Roja—.

Ahora bien, si estás más que ansioso por ver "nuevo" material del anime, debes saber que el 10 de octubre se estrenarán 7 episodios del arco El tren infinito, que seguramente conoces si tuviste la oportunidad de ver la película de Demon Slayer (2020). El primer capítulo ofrecerá una experiencia completamente nueva, mientras que los siguientes estarán basados en los eventos del largometraje animado. Eso sí, Ufotable promete que hay algunas escenas nuevas en los seis episodios restantes.

Otro punto a tener en cuenta es que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, temporada 2, iniciará su camino con un episodio especial. Este tendrá una duración aproximada de una hora.

En Europa, tanto la segunda temporada, como los siete episodios basados en el séptimo arco del manga, estarán disponibles a través de Wakanim. Por su parte, el público de Estados Unidos y Latinoamérica podrá verlos en Fumination. Sin embargo, es importante mencionar que a los países latinos, incluyendo a México, llegará en un momento posterior a las fechas indicadas. Lo anterior se debe, posiblemente, al tema del doblaje.

Dada la popularidad de Demon Slayer en la actualidad, no descartamos que la segunda temporada se ofrezca a través de otras plataformas de vídeo en streaming —Crunchyroll, por ejemplo—. No obstante, por ahora Ufotable no ha anunciado nada concreto. Los primeros episodios del anime también llegaron a Netflix, lo cual permitió que una audiencia más amplia conociera la historia de Tanjiro. ¿Repetirán la misma estrategia con la temporada 2? Lo sabremos en los próximos meses.

Mientras esperas con paciencia el estreno, puedes disfrutar de un breve vistazo a la segunda temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Este primer avance se liberó a principios de julio.