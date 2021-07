Aniplex, empresa responsable de la producción y distribución de distintas franquicias de anime, hizo oficial uno de los adelantos más esperados del año. Se trata del tráiler de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba), con información sobre la segunda temporada del anime. La continuación de uno de los animes más importantes de los últimos años abordará el Arco del Distrito Rojo.

Aniplex, en conjunto con el estudio Ufotable, recrearán la continuación de la historia de acuerdo con el manga. Por tanto, los seguidores del anime podrán ver la adaptación del “Arco del Distrito Rojo”, también referido como “Arco del Distrito del Entretenimiento”. Este tramo es clave en el desarrollo de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) por considerarse como un puente entre los inicios de los protagonistas y su crecimiento narrativo de cara a los próximos tramos.

Hay que recordar que, luego de la primera temporada, Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) continuó con Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): el tren infinito (Haruo Sotozaki, 2020) o Guardianes de la noche: el tren infinito, como se le nombró en España. La película fue un éxito en Japón, convirtiéndose en la más taquillera de la historia del país, y contribuyó a la reactivación de la industria del cine en distintas partes de Europa.

El tráiler nuevo de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

El éxito del manga, el impacto positivo de la primera temporada del anime y de la película hicieron que esta historia convirtiera en uno de los fenómenos culturales más importantes de los últimos dos años. Por tanto, la curiosidad sobre la continuación de la historia se ha ido agitando durante los últimos meses. Sobre eso, el tráiler de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) confirma algunas sospechas.

Además de adaptar el “Arco del Distrito Rojo”, Aniplex confirmó que la producción llegará este año. Sin embargo, no ofreció una fecha exacta. Se espera que ésta esté ubicada durante el mes de octubre. De momento no se conoce cuántos episodios tendrá esta segunda temporada.

En relación con su extensión, hay que tener en cuenta que ese tramo narrativo es uno de los más largos en el manga. Es por esto que no pocos analistas y seguidores intuyen que quizá se tomen dos temporadas para adaptarlo o que, como a través de la primera temporada, haya 26 episodios.

¿Qué esperar de la segunda temporada?

Durante el “Arco del Distrito Rojo” emerge la figura del “Pilar del Sonido”, quien está sobre un tejado en el tráiler de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Este personaje ya fue presentado durante la primera temporada. Es uno de los más poderosos y el más excéntrico. Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu, los protagonistas del relato, tendrán que ir con él hasta el “Distrito del Entretenimiento” para rescatar a sus esposas, quienes han desaparecido y se sospechan que están en ese lugar.

Tanjiro, Inosuke y Zenitsu aún tienen frescos los acontecimientos vividos durante Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): el tren infinito. Esto tendrá influencia en ellos, pues durante algunos capítulos tomarán decisiones con base en los hechos adaptados en la película. En líneas generales, el “Arco del Distrito Rojo” es considerado, así como uno de los más largos, uno de los más sangrientos dentro del manga.

A medida que los protagonistas mejoran sus habilidades también se incorporan personajes más poderosos dentro del relato. Es el caso del pilar mencionado, Tengen Uzui, y también de distintos demonios que aparecerán en el camino. En particular, de acuerdo con lo descrito en el manga, se esperan combates importantes contra Daki –quien aparece en el tráiler de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)– y Gyutaro. Eso llevará a Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu a seguir expandiendo sus límites.



El anime de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) está inspirado en la obra de la mangaka Koyoharu Gotōge. El estudio responsable de su animación es Ufotable. Tanto en Latinoamérica como en España puede verse a través de Netflix y de Crunchyroll.