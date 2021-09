China prohibe las transacciones con criptomonedas en todo su territorio y pretende terminar con la minería criptográfica ilegal, según ha informado Bloomberg. El país asiático lleva meses realizando acciones contra el minado de Bitcoin, pero hasta ahora no se habían impuesto medidas tan estrictas.

Según el citado medio, el Banco Popular de China ya muestra en su web la prohibición de circulación de monedas como Bitcoin o Tether. En concreto, se consideran como "actividad financiera ilícita" las transacciones y los servicios de las bolsas offshore.

La Comunicación enfatiza una vez más que las criptomonedas emitidas por autoridades no monetarias, utilizando tecnología criptográfica, cuentas distribuidas o tecnologías similares, y la existencia en forma digital, como Bitcoin y las llamadas monedas estables, incluidas las monedas TEDA, no tienen el mismo estatus legal que la moneda de curso legal y no se pueden usar como dinero en el mercado.

Comenta un portavoz del Banco Popular de China.