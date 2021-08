El otoño está a la vuelta de la esquina, y con él llegan la mayoría de grandes estrenos de Disney+. En este pasado curso, la compañía ha dejado claro que su servicio de streaming no tiene competencia en cuanto estrenos de gran calado y contenidos exclusivos.

Echando la vista atrás no se puede decir que la suscripción anual a Disney+ no se justifique por sí misma si tenemos en cuenta que solo este años hemos visto series como Loki, WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno, entre otras. O los grandes estrenos de cine, tanto de Marvel como de Pixar: Viuda Negra o Luca. Además de aventuras como la genial Jungle Cruise.

Eso solo en la primera mitad del año. What if...? es lo nuevo de Marvel que justo se acaba de estrenar. Y lo que viene próximamente es sin duda igual o mejor que todo lo que hemos visto hasta ahora. Con el ojo puesto con el ojo puesto en Shang-chi y la leyenda de los diez anillos, Los Eternos o Encanto, entre otro muchos, la segunda mitad de 2021 también va a ser espectacular.

Todo ello sin olvidarnos de Star, su nuevo canal integrado en la suscripción contenidos propios y películas clásicas y modernas algo más alejadas de las temáticas de Marvel, Star Wars o Pixar. Grandes ganadoras de los Óscares, y series muy prometedoras que arrancan en septiembre son sin los grande argumentos tras la suscripción a Disney +.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Disfruta de acceso a los últimos estrenos y al catálogo de Star. También podrás ver el contenido de Marvel y Star Wars, las grandes películas de animación de Pixar y los documentales de National Geographic.

Las ventajas de la suscripción anual a Disney+

Todo el catálogo de Disney+ está integrado en la suscripción (excepto algunos contenidos que, temporalmente son Premium Access). Por ello, necesitarás ser suscriptor de Disney+ para poder acceder a los estrenos y a la series ya terminadas y disponibles. Ser suscriptor de Disney+ cuesta 8,99 euros al mes, un precio similar al de otros servicios pero con más ventajas añadidas. Además del mencionado catálogo de contenidos de Disney, Marvel, Star Wars, Star y National Geographic tendrás:

Posibilidad de crear 7 perfiles diferentes (ideal para compartir, por ejemplo).

Reproducir en 4 dispositivos al mismo tiempo, incluyendo PC, TV, tablet o smartphone.

Multitud de contenidos en 4K y HDR

Descargas ilimitadas

Control parental para familias

Group Watch, que permite ver a la vez una serie con tus amigos con un chat privado para comentar

La buena noticia es que te puedes ahorrar dos meses si te suscribes anualmente. Es decir, te ahorras casi 18 euros si eliges suscribirte anualmente en vez de pagar mes a mes. Y no te preocupes, que en un año los estrenos hablar por si solos: no hay mes en que no haya contenido exclusivo y nuevo para ver en Disney+. Suscríbete ahora y disfruta del estreno de What if...? lo nuevo de Marvel.

Estrena tu suscripción anual con el estreno de lo nuevo de Marvel Ver ahora en Disney+