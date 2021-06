El recién estrenado tráiler de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos sirve la mesa para poder disfrutar de una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Esta producción será una de las primeras que escapará a la narrativa compuesta durante las primeras tres fases.

¿Qué quiere decir esto? Habrá nuevos personajes y relatos. Buena parte de lo que se ha podido ver sobre Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos estará marcado por la cultura oriental, desde los actores involucrados en el proyecto hasta parte de la cultura y la mística de esas tierras. La expansión del Universo de Marvel no es sólo cinematográfica, sino también cultural y comercial.

Dentro de los nuevos personajes estará uno que ya fue referido con anterioridad en las producciones de Marvel. Se trata del Madarín, un supervillano con una importante trayectoria dentro de los cómics y que, a través de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, será representado otra vez. Pero, en esta oportunidad, de la forma correcta.

El Mandarín en Marvel: ¿quién es?

Este personaje fue referido Iron Man 3 (Shane Black, 2013). Se le presentó como el antagonista de la película debido a que él y Tony Stark tienen una extensa rivalidad. Sin embargo, su aparición fue un fake ya que no se trató del Madarín verdadero. Ese sí se verá en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, bajo el nombre de Wenwu y la actuación de Tony Leung.

Mandarín apareció por primera vez en 1964, cuando se publicó el cómic Tales of Suspense #50, bajo la idea de Stan Lee y el dibujo de Don Heck. La biografía del personaje ya ofrece similitudes con Stark, ya que sus padres también murieron cuando él era joven, heredando todo un imperio y cultivando una personalidad megalómana.

Así surgió un genio científico, reconocido por su inventiva y, también, por su capacidad dentro de las artes marciales. Para dimensionar la herencia que el Mandarín asumió desde chico hay que hurgar en su historia familiar. Su padre fue descendiente de Genghis Khan y, durante el Imperio Qing, fue una de las personas más ricas del país. La madre de Wenwu, quien en los cómics también es nombrado como Gene Khan, perteneció a la nobleza inglesa de la época.

El interés de el Madarín por la ciencia y la tecnología previene de su deseo de venganza, cultivado bajo la crianza de su tía luego de la muerte de sus padres. Para él, el mundo poco a poco fue dejando de ser un lugar para estar y se convirtió en un espacio a conquistar. En su tarea contaría con diez anillos de poder que encontró durante una expedición por el Valle de los Espíritus.

El villano de ‘Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos’

Sí, son los mismos anillos que tendrán un peso especial dentro de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. Estos le permitieron al Madarín, luego de aprender a utilizarlos, dominar distintas regiones de su país. Ya no solo tenía el conocimiento. A partir de ese entonces, con el manejo de los anillos, también tenía un arma con la cual imponerse por sobre otros.

Sus enfrentamientos con Iron Man se produjeron cada vez que intentó expandirse a través del mundo. El Mandarín, así como cuenta con un gran sentido del honor heredado de su cultura, también ha sido asociado con organizaciones como La Mano. Este personaje ha aparecido en distintos conflictos con diversos superhéroes. Dentro de sus habilidades predomina el manejo del chi y de las artes marciales a placer, además de los anillos que lo dotan de habilidades sobrehumanas.

Parte de esas habilidades ya se mostraron en el tráiler. En un principio, uno de los adversarios de Madarín será su propio hijo, Shang-Chi, quien será interpretado por Simu Liu. Ambos tendrán en común el interés, natural o heredado, por los Diez Anillos que forman parte de la familia y la necesidad de enfrentar su pasado.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos tendrá la dirección de Destin Daniel Cretton (Just Mercy, 2019 y The Glass Castle, 2017) y el guión de David Callaham (Mortal Kombat, 2021). Los primeros comentarios sobre esta película se produjeron en 2001. Sin embargo, el proyecto no avanzó hasta la incorporación de Callaham durante el año 2018.

La película será estrenada de forma exclusiva en cines. Será la primera, dentro de los estrenos recientes, que se estrene sin ofrecer la versión streaming a los suscriptores de Disney Plus mediante el servicio Premier Access. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se podrá ver desde el 3 de septiembre de 2021.