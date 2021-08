Primer día de huelga de riders en los 6 supermercados de Glovo en Barcelona; uno de los negocios con más futuro y en los que más se ha esforzado la compañía en sacar adelante. Los casi 300 riders que operan en la división grocery de Glovo en Barcelona están llamados a paros durante este fin de semana y el próximo. ¿Su objetivo? Mejorar las condiciones de este grupo de riders. ¿La diferencia con otras movilizaciones del sector? Los encargados de los repartos de supermercados no cuentan con el modelo de autónomos, son empleados contratados a través de ETT. Los problemas no terminaban con los entresijos de la Ley Rider.

"Queremos un salario digno y que nos paguen por kilometrajes de una forma justa y no absurda como se está haciendo ahora", explica Joaquim Andrés, uno de los empleados de los supermercados de Glovo. Junto con él, todos hablan de las mismas cuestiones. No se pagan vehículos ni su manutención, tampoco móviles, no se les deja acceder a los baños de los supermercados de la compañía o cargar el móvil. Junto con la reivindicación de aumentar el salario mínimo, este grupo de riders busca que se respeten sus derechos como empleados.

El primer día de huelga, Carmen Juares, portavoz de CCOO Barcelona, dijo que "ha sido un éxito y prácticamente no se están haciendo pedidos a la plataforma". Aunque "algunos no se han presentado a la manifestación", reconoce Joaquim, "pero no están trabajando, por lo que la actividad de la compañía en esa división se ha bloqueado hasta el momento". Glovo, por su parte, confirmaba a Hipertextual que no haría declaraciones sobre los acontecimientos.

CC.OO tras el sector de las ETT

Ante esta situación, el colectivo acudió a CC.OO. para la articulación de las movilizaciones. También de la gestión del papeleo y documentación necesarias para informar a la compañía de la huelga que vino precedida por dos mesas de negociaciones en la que "no hubo voluntad de hacer ninguna modificación", explica Carmen.

El objetivo del colectivo, explican, "es desbloquear la situación y hablar con alguna propuesta sobre la mesa". Una que, según afirman, aún no ha llegado. Al menos no a todos los convocados.

Ara mateix, declaracions de @PachecoJpacheco davant la #VagaGlovo @ccoocatalunya al costat dels treballadors i treballadores de supermercats de Glovo donant ressó a les seves reivindicacions pic.twitter.com/d7qJamXOpD — CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) August 27, 2021

Según adelantaban algunos riders a elDiario.es, Glovo habría ofrecido contratos directos con la tecnológica a algunos de los integrantes de la huelga. Joaquim, junto con algunos compañeros más, se confiesa como uno de los seleccionados. Contratos indefinidos de 40 horas, 30 días de vacaciones y mejores condiciones económicas –los mismos que se están articulando para los 2.000 riders de contratación directa anunciados en agosto–. Joaquim, en su caso, ha rechazado esta oferta al considerar que debería estar sobre la mesa para todos los 350 riders en huelga. "Si nos lo ofrecen a algunos es que sí se puede, entendemos que sea de forma paulatina, pero es algo factible".

Pese a todo, los riders de los supermercados de Glovo gozan de un régimen diferente al del resto del colectivo. Sin estar en condiciones de autónomos, estos forman parte de una ETT desde el primer día. Concretamente JT Hiring, filial de Jobandtalent que es la que mantiene la vinculación con Glovo y la mayor parte de las tecnológicas con empleados temporales.

Ante la pregunta de si han recibido alguna comunicación ante los paros por convocados para estos días, explican que no han convocado ninguna manifestación por parte de Jobandtalent. Salvo por un mail donde se preguntaba a los empleados si secundarían la huelga, un acto que consideran que "es una forma de coacción a la huelga de riders". Al igual que los contratos con Glovo que, según Comisiones Obreras, también eran "una forma de intentar dividir a los trabajadores, ya que la aceptación de los mismos estaba fechada para dos horas antes de una de las primeras mesas de negociación".

La cara B del universo rider de Glovo

Foto por Connor Houtman en Unsplash

Como en todo, en esta historia que ya viene ocupando una larga lista de capítulos hay varios protagonistas. En este caso, los que rechazan de lleno cualquier negociación o acto en el que los grandes sindicatos estén implicados.

Jordi Mateo, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), tiene muy claro que grupos como CC.OO. o UGT lo único que han hecho es "aprovecharse de la situación". Junto con las movilizaciones de la división de riders para los supermercados de Glovo, el sector tenía hoy preparada otra actividad: una protesta de repartidores autónomos para mejorar su situación. Autónomos que quieren seguir siéndolo. APRA, junto con el resto de asociaciones negacionistas de la Ley Rider, formaban parte de este grupo. Ahora, según explica Mateo, "los grandes sindicatos se han hecho con la protesta y han cambiado el tono de la misma". Ante esta situación, los riders de APRA y similares no secundarán la propuesta.

¿El motivo de este rechazo? Para la asociación, sindicatos como UGT o Comisiones están subiéndose al carro de algo que ya avisaron desde hace tiempo. "Las condiciones a través de subcontratas o ETT son precarias, ya lo sabían y simplemente están aprovechando esta situación", apunta Mateo.

Los riders autónomos en negociaciones con Glovo

Mientras la huelga de riders de los supermercados de Glovo se sucede, APRA junto con el resto de plataformas que luchan por la defensa de la figura del rider autónomo ya se ha sentado con Glovo para modificar algunos aspectos de su modelo de trabajo. Es el único de todas las plataformas delivery que aún mantiene la figura de autónomo sobre la mesa y continuarán pese a los rumores de un cambio al sistema de flotas vía ETT –algo que desmienten a Hipertextual tanto Glovo como APRA–.

Glovo pondrá a prueba durante este fin de semana la tarifa de promociones modificada en Madrid

Mateo afirma que desde el 16 de agosto la asociación está en conversaciones con Glovo para modificar ciertos aspectos del nuevo modelo de trabajo, con reuniones todas las semanas. Ya lo consiguieron con los multiplicadores negativos y ahora están buscando modificar las promociones –el bonus que cobra un rider por trabajar en fin de semana o en horario nocturno–. A ojos de APRA, estas promociones están por debajo de lo que consideran aceptable y deberían sostenerse por encima del 35% del precio total.

De momento, confirma la asociación, Glovo pondrá a prueba durante este fin de semana la tarifa de promociones modificada en Madrid. Si resulta efectiva, el objetivo es llevarla al resto de regiones donde opera la tecnológica.

Además de esto, APRA quiere modificar una serie de cuestiones técnicas que afectan al uso de la aplicación por parte de los riders autónomos a la hora de rechazar un pedido. Así como la renegociación de la tarifa base de operaciones que "hay que adecuar al nuevo modelo de Glovo".