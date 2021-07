La interminable historia de la 'Ley Rider' hoy tiene otro polémico capítulo por contar. Pese a que la normativa entrará en vigor en un par de semanas, en Glovo anticipan que aproximadamente el 80% de sus repartidores en España se mantendrán como autónomos. No obstante, la compañía aclara que han hecho algunas adecuaciones a su modelo de trabajo para cumplir con la nueva reglamentación.

Diego Nouet, director de Glovo en España, señaló que la 'Ley Rider' introduce una "presunción de laboralidad", lo cual les permitiría justificar que no hay una "dependencia laboral" y que pueden adaptarse a lo que la normativa define como trabajo autónomo. Antes de emitir su —controvertido— juicio, Glovo se asesoró con la firma de abogados Roca Junyent y Sagardoy, por lo que aparentemente no están dando pasos ciegos. De hecho, en el despacho creen que es necesario analizar cada caso en particular para poder definir si existe o no dependencia laboral.

La estrategia de Glovo contempla contratar a 2.000 repartidores antes de finalizar el 2021. Esta cifra es equivalente al 20% del total. No obstante, prevén que el número aumentará. Estos 'riders' tendrán salarios y honorarios fijos, un movimiento que representa un aumento en los costos de operación de la compañía. Lo explicó el propio Nouet en declaraciones recogidas por El Economista:

"Supone un coste adicional, pero calcular cuál será su impacto exacto es muy difícil. Durante los próximos meses veremos cómo se comporta la demanda y la oferta. Tenemos que estudiar aún que haremos con eso, porque hay varias alternativas: absorberlas dentro de nuestra cuenta de resultados, subir precios… Aún analizamos qué hacer"

Los ajustes de Glovo para adaptarse a la Ley Rider

Por otra parte, y como ya se mencionó anteriormente, Glovo adaptará sus operaciones para "cumplir" con la 'Ley Rider'. Entre los nuevos lineamientos se encuentra que los repartidores tengan la posibilidad de conectarse en cualquier momento. Además, podrán definir el precio del envío o subcontratar a otros repartidores "que pueden completar los servicios por ellos". Nouet reafirma que Glovo se alineará con la 'Ley Rider' “igual que lo hemos hecho hasta ahora”, declaró.

En un comunicado enviado a Hipertextual, en Glovo expresan los retos de adaptarse a la normativa ante la inminente entrada en vigor de la misma: "Desde Glovo hemos trabajado a contrarreloj durante los últimos meses para adaptarnos a la regulación, contando para ello con un periodo de transición muy corto para un cambio de tal magnitud. Tenemos el compromiso de cumplir con el marco normativo en España, igual que hacemos en los 21 países en los que estamos presentes".