¿Qué pasaría si…? finalmente se estrenó para mostrar en toda su extensión las posibilidades del Multiverso de Marvel. Encargada de detallar lo que ocurrió luego del capítulo final de Loki, será un recorrido por todas las nuevas historias de la franquicia. Pero además, será la oportunidad ideal de explorar hasta qué punto el multiverso impactará en el Universo Cinematográfico de Marvel.

No obstante, habrá un gran ausente en los capítulos del programa. El guionista de la serie, A.C. Bradley, reveló que la temida TVA no tendrá ninguna relación con los capítulos de la serie. La organización, que en Loki mostró todo su poder y que fue figura central en el argumento, no formará parte de ¿Qué pasaría si…?.

Eso, a pesar de haber demostrado su considerable influencia en el devenir del tiempo y su cualidad omnisciente. ¿El motivo? Según Bradley, se trata de una forma de separar la manera en que Marvel mostrará al multiverso en los diferentes proyectos futuros de la franquicia.

De acuerdo al escritor, uno de los motivos esenciales es permitir que los misterios de la TVA sean resueltos o analizados en proyectos distintos. Además, reveló que Loki comenzó a producirse cuando ¿Qué pasaría si…? se encontraba en marcha.

Para evitar correr el riesgo de cometer errores argumentales o de lógica en un tema tan complicado como líneas temporales, se tomó una decisión esencial. Los puntos más importantes sobre la forma en que funciona el tiempo en la nueva etapa de Marvel no serían profundizados en la producción animada.

“Ya estábamos inmersos en el desarrollo y en la escritura del programa cuando Loki se puso en marcha. Así que tuvimos una reunión y hablamos sobre lo que queríamos hacer con el multiverso. La conclusión)es que sería algo aparte. En especial, porque Doctor Strange 2 todavía estaba en las primeras etapas” comentó Bradley a io9. Para el guionista, el interés central de ¿Qué pasaría si…? sería mostrar cuáles eran las consecuencias de las últimas escenas de Loki; un punto esencial para comprender qué puede esperar al Universo Cinematográfico de Marvel en adelante.

“Básicamente pensé: está bien, solo voy a ir y mostrar toda la diversión que podemos tener en el multiverso. Voy a mostrar todas las cosas que pueden suceder y los lugares a los que podemos ir. No voy a establecer reglas serias, no voy a tocar nada que tenga que ver con la TVA”, añadió Bradley.

¿Qué pasaría si…? y el multiverso de la locura

Por supuesto, se trata de una decisión que permite a ¿Qué pasaría si…? dedicar más tiempo e interés a líneas temporales alternas, en lugar de discusiones filosóficas. La existencia de la TVA plantea el control central sobre el tiempo, que a su vez, deriva en la imposibilidad del libre albedrío. Semejante premisa habría convertido a ¿Qué pasaría si…? en un añadido a los temas planteados en Loki, que no es la intención de su escritor.

Según Bradley, la principal intención de ¿Qué pasaría si…? es poner al Universo Cinematográfico de Marvel “de cabeza”. Desde historias por completos novedosas hasta adaptaciones de líneas alternativas del canon central. La serie es un recorrido acelerado por las vastas posibilidades del conjunto de historias de la editorial. Con el planteamiento de la TVA de cómo se concibe el tiempo y, en especial, la influencia de El que permanece, su esencia podría desvirtuarse.

Siempre en palabras del escritor, las mayores revelaciones sobre el tema, quizás estén incluidas en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Aunque se sabe muy poco sobre el argumento, es evidente que el personaje de Benedict Cumberbatch tendrá que lidiar con lo ocurrido en Loki. Por ahora, la presencia de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Loki (Tom Hiddleston) serían un indicativo de esa posibilidad.

La serie animada cuenta con las voces de Josh Brolin, Natalie Portman, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Chadwick Boseman y Jeffrey Wright.

¿Qué pasaría si…? se estrenó en Disney Plus el 11 de agosto con episodios semanales de aproximadamente treinta minutos de duración.