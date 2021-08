Ya invitamos a los espectadores a sentarse y disfrutar de la locura de ese videojuego fílmico que es Free Guy (Shawn Levy, 2021), la nueva película protagonizada por un Ryan Reynolds que vuelve a explotar su vis cómica con indiscutible acierto tras las dos primeras partes de Deadpool (Tim Miller, David Leitch, 2016, 2018).

Y ahora queremos hablarles de la que tal vez podamos señalar como la escena más graciosa y emocionante de esta aventura; sobre todo para los seguidores de dos sagas muy exitosas, que la van a disfrutar al máximo sin duda alguna.

De hecho, a uno le resulta imposible no sorprenderse por lo que ocurre, que no le inunde la satisfacción e incluso no prorrumpir en unas sonoras carcajadas. Y no agradecérselo entonces a Matt Lieberman y a Zak Penn, los dos guionistas.

Los inesperados elementos de Marvel y ‘Star Wars’ en ‘Free Guy’

Tras haber considerado meter en el titular de este artículo que en dicha hilarante escena se utilizan elementos del Universo Cinematográfico de Marvel y de Star Wars, hemos decidido no hacerlo por si se pudiera tomar como un spoiler y porque realmente vacilamos al respecto. Aunque hay que señalar que el actor Utkarsh Ambudkar (Punto ciego), que interpreta a Mouser en Free Guy, ya lo reveló en una rueda de prensa.

En cualquier caso, el pérfido Antwan del estupendo Taika Waititi (El escuadrón suicida) ordena a sus técnicos introducir a Dude (Aaron Reed y Ryan Reynolds), una versión musculosa y de mayor altura de Guy, el personaje principal, pero también estúpida por no haber tenido tiempo de rematarla en condiciones. Su propósito es acabar con la inteligencia artificial evolucionada del no jugador, que se defiende usando el escudo del Capitán América (Chris Evans) y el puño verdoso de Hulk (Mark Ruffalo), los dos superhéroes de Marvel, y una espada láser de los Caballeros Jedi de Star Wars.

Por supuesto, las dos franquicias son propiedad de Disney como Twenty Century Studios (la antigua Fox), de manera que tal productora puede servirse de estos ingredientes sin problema alguno en Free Guy; hasta de sus respectivas bandas sonoras en los instantes clave de la escena. Y, además, el propio Chris Evans nos brinda un cameo en el que sigue lo que sucede en Free City y, cuando Guy escoge el escudo del Capi, clama: “¿De veras?”. Y qué gusto tan imprevisto da verlo, de verdad.