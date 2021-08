Para los cinéfilos que están pendientes de lo que se estrena cada semana en los cines de su país y de todo el mundo, que el actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds (Enterrado) sea el que encarna al personaje protagonista de las dos partes de Deadpool (Tim Miller, David Leitch, 2016, 2018) y de la primera de Free Guy (Shawn Levy, 2021) es cosa bien sabida. Los tres filmes pertenecen al género de la comedia de acción y ficción científica; y su tipo de humor resulta muy gratificante por desvergonzado.

Pero no se trata de las únicas coincidencias entre la segunda película sobre el mutante Wade Wilson y la nueva acerca de Guy y su despertar consciente dentro de un videojuego; y no nos referimos a que Twenty Century Studios y el propio Ryan Reynolds las hayan producido bajo el paraguas de The Disney Company.

Ryan Reynolds contra Ryan Reynolds en ‘Deadpool 2’ y ‘Free Guy’

20th Century

En Free Guy, introducen una versión mucho más corpulenta y boba de Guy en el videojuego por orden de Antwan (Taika Waititi); para que machaque al original. En lo que respecta a Deadpool 2, uno de los villanos a los que debe enfrentarse el antihéroe que da nombre al filme es el peligroso Juggernaut. Y, como cuenta Alisha Grauso en Screen Rant, fue diseñado por computadora y Ryan Reynolds le puso su voz de forma temporal; a la espera de sustituir la pista de audio por la de algún actor de doblaje. Pero, al final, no la sustituyeron por restricciones presupuestarias.

De modo que el intérprete es el vehículo de expresión para dos personajes que se enfrentan entre sí. Y lo mismo ocurre en Free Guy. Con el cuerpo del especialista Aaron Reed (Jane the Virgin) y el rostro y las cuerdas vocales de Ryan Reynolds, el zoquete de Dude lucha igualmente con Guy; así que esa es la coincidencia más curiosa entre estos dos divertidos largometrajes.