En el último tiempo hemos hablado mucho con respecto a Windows 11. Desde su presentación, el sucesor de Windows 10 ha generado gran interés por los cambios en su interfaz gráfica y el soporte para apps de Android. Pero también ha generado interrogantes por las idas y vueltas con respecto al hardware compatible y los requisitos para su instalación.

Si bien todavía falta bastante para el lanzamiento de la versión estable de Windows 11, aún son muchos quienes no saben si actualizar sus equipos de inmediato. Afortunadamente, para ellos existe un dato muy interesante pero que ha pasado prácticamente desapercibido: será posible revertir su instalación.

Si Windows 11 no te gusta, o crees que el producto no cumple con tus expectativas, puedes volver atrás y continuar con Windows 10. Y sin necesidad de realizar una instalación limpia o clean install. Pero existe un truco: esta opción no estará disponible a perpetuidad, sino por un tiempo determinado.

Los usuarios tendrán 10 días desde la instalación de Windows 11 para retornar al sistema operativo anterior. Durante dicho período, tus ficheros y datos guardados en el PC no se verán afectados por el procedimiento.

Windows 11 permitirá revertir su instalación y continuar con Windows 10

Photo by Panos Sakalakis on Unsplash

La posibilidad de volver a automáticamente a Windows 10 tras instalar Windows 11, fue confirmada por Microsoft. En la sección de preguntas frecuentes del nuevo SO se explica claramente:

¿Puedo volver a Windows 10 después de actualizar, si no me gusta Windows 11? Sí. Después de haber instalado la actualización de Windows 11, hay un período de 10 días en el que puedes volver a Windows 10 conservado los archivos y datos que hayas traído contigo. Después de los 10 días, deberás crear una copia de seguridad de tu información y realizar una "instalación limpia" para volver a Windows 10.

Sin dudas, se trata de una función sencilla, pero que puede resultar interesante, especialmente para los usuarios indecisos. Si todavía te debates entre actualizar o no tus ordenadores a Windows 11, esta alternativa tiene como fin ayudar a que el cambio de sistemas operativos sea lo menos engorroso o problemático posible. Recordemos, además, que el actual software de Microsoft recibirá soporte oficial hasta octubre de 2025.