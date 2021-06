Las novedades relacionadas a Windows 11 siguen a la orden del día, especialmente en lo referido a la integración con apps de Android. La opción formal de instalación involucra un trabajo conjunto entre la nueva Microsoft Store y la Appstore de Amazon. Pero no sería la única alternativa posible.

Según Miguel de Icaza, reconocido ingeniero de Microsoft, los usuarios podrán cargar apps de Android en Windows 11 incluso si vienen de fuera de la tienda oficial. Esto es lo mismo que decir que se podrá recurrir al método de instalarlas desde fuentes de terceros o desconocidas.

La confirmación de de Icaza no ha estado acompañada de detalles, de modo que por ahora es imposible saber qué tan fácil o no será utilizar este método. Es probable que con el lanzamiento de las versiones preliminares del SO veamos realmente qué truco hay detrás de esta opción.

Yes! — Miguel de Icaza (@migueldeicaza) June 25, 2021

Cargar una app de Android en Windows 11 desde una fuente desconocida implicaría acceder manualmente a un archivo APK desde el ordenador y conseguir su ejecución. La gran duda es si se podrá lograr directamente desde el Explorador de Archivos o si requerirá de algún método engorroso.

Windows 11 permitiría cargar apps de Android desde fuentes desconocidas

Cuando Microsoft anunció la llegada de las apps de Android a Windows 11, provocó un shock importante. Sin embargo, la dependencia de la Amazon Appstore no ha generado expresiones de mucho agrado entre el público. De hecho, existen muchos detalles con respecto al funcionamiento de esta opción que todavía no están demasiado claros.

Por ejemplo, un reporte de Joanna Stern en The Wall Street Journal asegura que los usuarios requieren obligatoriamente una cuenta de Amazon para instalar apps de Android en Windows 11. Incluso, la primera vez que se intenta descargar una de ellas, la propia aplicación de Amazon Appstore debe instalarse en el PC para completar el procedimiento.

Vale recordar que el nuevo sistema operativo de Microsoft utiliza la tecnología Intel Bridge para permitir que las apps de Android se ejecuten nativamente en Windows 11. De hecho, el sistema no será exclusivo para ordenadores con hardware de Intel, sino que también funcionará con procesadores de AMD. Además, los equipos basados en ARM también accederán a esta función, aunque no se sabe bien cómo, ya que no requerirán la intermediación del compilador.

Cargar apps de Android en Windows 11 a través del sideloading sería una respuesta interesante a la ausencia de algunos nombres importantes en la Amazon Appstore. Sin embargo, conseguir archivos desde fuentes desconocidas es un riesgo de seguridad. Históricamente, el sistema operativo móvil de Google ha padecido importantes casos de malware por esta vía. Y es muy poco probable que Microsoft se someta a un riesgo de este tipo, sin analizar las consecuencias correspondientes.